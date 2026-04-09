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El dineral que le ofrecieron a Fernando Tejero por desvelar su orientación sexual: "No quería hacer negocio"

El actor es el nuevo invitado de Jordi Évole en 'Lo de Évole', programa de La Sexta

Fernando Tejero se sincera sobre su complicada infancia: "Los psicólogos me decían que tenía todas las papeletas para acabar yonqui o alcohólico”

Fernando Tejero, en 'Lo de Évole'.

Fernando Tejero, en 'Lo de Évole'. / La Sexta

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

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Fernando Tejero es uno de los actores más destacados de España. El cordobés dio el salto a la fama gracias a su participación en la exitosa serie de televisión 'Aquí no hay quien viva', donde interpretó a Emilio Delgado. Su popularidad se mantuvo al ganar el Goya a Mejor Actor Revelación en 2004 por la película 'Días de fútbol'.

El actor es uno de los invitados de la nueva temporada de 'Lo de Évole', programa de La Sexta y presentado por Jordi Évole. La entrevista completa saldrá a la luz el próximo domingo en 'prime time', pero desde la dirección del formato ya han decidido lanzar algunos fragmentos de la entrevista, en la que se muestra su lado más personal.

Durante la entrevista con Évole, el intérprete de 'Aquí no hay quien viva' se sinceró sobre algo que jamás había contado públicamente.

Hace ya unos años, el cordobés recibió una propuesta económica para hacer pública su orientación sexual: "Me ofrecieron mucha pasta por salir del armario públicamente".

Sin embargo, Tejero decidió declinar la propuesta: "No acepté nunca, no quería hacer negocio con eso", además desveló que la cifra total ascendía a 150.000 euros. Una oferta suculenta, pero que no dudó ni un instante en rechazarla.

Su viral mensaje en X y el éxito de 'Aquí no hay quien viva'

En la conversación con el periodista, el actor se abrió en canal sobre la viralidad que tuvo el tuit. "A ver si me explico: Soy artista, homosexual, apoyo a Podemos y a los que me faltan al respeto les seguiré pidiendo que me coman el rabo", exponía el mensaje en X, antes conocido como Twitter.

Después de toda la polémica, el intérprete cordobés decidió borrar su cuenta de X, ya que cree que "me vino grande".

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Tejero también habló sobre el éxito que tuvo 'Aquí no hay quien viva': "Uno no está preparado para eso. Ni me imaginaba el alcance mediático".

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