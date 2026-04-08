Rosalía desvela sus platos favoritos de la gastronomía española en un vídeo de TikTok

La cantante Rosalía, en plena gira 'Lux Tour', ha sacado unos minutos entre conciertos para desvelar a sus seguidores de TikTok sus comidas españolas favoritas. En un vídeo compartido en su perfil de la red social, la artista ha puntuado del 1 al 10 algunas tapas y platos típicos de la gastronomía española.

En el primer puesto, la catalana ha colocado la tortilla de patatas. No es la primera vez que Rosalía asegura públicamente que este es su plato favorito. De hecho, como compartió la artista hace unos años en sus redes sociales, su tortilla favorita de Barcelona se encuentra en el bar El Pollo.

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A continuación, completan el top 5, en este orden, los churros con chocolate, las croquetas, las tortillitas de camarones y la paella. Siguen la lista las carrilleras, el gazpacho, las patatas bravas y el pulpo a la gallega.