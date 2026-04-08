Todos los detalles del encuentro entre María del Monte e Isa Pantoja

Este miércoles, en plena resaca de la Semana Santa, ha llegado un nuevo episodio del pódcast de las Mamarazzis de EL PERIÓDICO. Laura Fa y Lorena Vázquez han analizado una actualidad marcada por la intensa agenda del rey emérito Juan Carlos I, los nuevos frentes abiertos en la familia de Kiko Rivera, la tensa relación actual entre Fran y Cayetano Rivera, y el sorprendente reencuentro público de Isa Pantoja con María del Monte.

La hoja de ruta del emérito

La revista '¡Hola!' de esta semana ha explicado la "hoja de ruta" del rey Juan Carlos. Esta Semana Santa, el emérito ha estado en Sevilla, donde ha presenciado la corrida de la Beneficiencia, en el palco de maestrantes de la Maestranza, con su hija, la infanta Elena, y sus nietos, Victoria Federica y Froilán. También estuvo presente el novio de Victoria Federica, Jorge Navalpotro, empresario de la noche. "El rey Juan Carlos venía de Ginebra, de hacerse unas pruebas médicas, y de Sevilla se fue a Cascais", han exmplicado las Mamarazzis.

Finalmente, el emérito viajará a París, donde recibirá un galardón el próximo 11 de abril de la asociación Lire la société en la Asamblea Nacional por la publicación de su libro 'Reconciliación', junto a su biógrafa, Laurence Debray. El texto recibirá el Premio Especial del Libro Político, otorgado por un jurado especializado. "Creen que es merecedor del premio por el precio histórico de su biografía", ha explicado Vázquez. Más tarde, a mediados del mes de abril, Juan Carlos regresará a España para de acudir a una regata organizada por el Real Club Náutico de Sanxenxo, en Galicia. Sobre la posibilidad de regreso del emérito a España, Debray ha señalado a '¡Hola!' que el padre de Felipe VI solamente regresaría si le dejan "dormir en su casa de la Zarzuela. Para tener residencia fiscal hace falta tener residencia".

Las últimas palabras de Kiko Rivera

Las Mamarazzis también han llegado este miércoles a su pódcast con algunas informaciones de la familia Rivera. En una entrevista en 'De viernes', Kiko Rivera, hijo de Isabel Pantoja, se mostró muy duro con la madre de sus dos hijas, Irene Rosales. En el programa, el DJ dijo que le había "puesto la vida muy fácil a Irene". Sin embargo, las periodistas consideran que no ha sido así: "Le has sido infiel, no has estado al lado de ella cuando sus padres estaban muriendo, te ha estado cuidando con tus adicciones y el ictus...". "Kiko Rivera nos sirve para ver qué comportamientos no queremos en los hombres", ha considerado Laura Fa.

Lorena y Laura también han aportado una información que recibieron sobre la actual pareja del hijo de la tonadillera, Lola. Según han podido saber las presentadoras, la joven estuvo este fin de semana en un parque con las hijas de Kiko Rivera, sin que él estuviera presente, mientras hacía una videollamada. "Ella les decía: 'Saludad a la abuela'. La persona que nos pasa la información no sabía si la abuela era Isabel Pantoja o que la madre de Lola ya se erige como abuela de las niñas", han asegurado las Mamarazzis.

Relación tensa entre los hermanos

Más novedades sobre la familia Rivera. Según las periodistas, desde hace unas semanas han recibido informaciones del entorno de Fran y Cayetano Rivera que aseguran que "la relación entre los dos ahora es tensa, casi inexistente", y que están "más alejados que nunca".

Sin embargo, cuando han intentado confirmar esta información, los amigos de ambos han cerrado filas y han guardado esa información en secreto: "Pero nos aseguran que existe un punto de inflexión clarísimo en el que situar ese distanciamiento". No obstante, al menos por el momento, las Mamarazzis no han querido desvelar más sobre el origen de esta relación tensa entre los dos hermanos.

El reencuentro de Isa y María del Monte

Finalmente, la hermana de Kiko Rivera, Isa Pantoja, ha sido también una de las protagonistas de la semana tras su reencuentro público con María del Monte, como desvela la revista 'Lecturas'. Según la publicación, la cantante estaría "ejerciendo casi de abuela con los hijos de Isa".

Las Mamarazzis han aportado más información sobre el tema: "El entorno de María del Monte asegura que está encantada con haber recuperado esta amistad y cariño", aseguran. Según las periodistas, fue la hija de la tonadillera la que se puso en contacto con María del Monte para ir a visitarla en Semana Santa junto a su hijo Alberto. "Tienen una relación cordial y se ven más de lo que la gente cree", han asegurado Laura y Lorena.

La entrevista a Shakira

Antes de despedir el programa con la promesa de que volverán a hacer un especial con público antes del verano tras el éxito de la última Enciclopedia Rosa sobre Isabel Preysler, las Mamarazzis han comentado la entrevista de Henar Álvarez, en el estreno de su programa 'Al cielo con ella' en La 1, a Shakira. "Teníamos las expectativas muy altas con la entrevista. Esperábamos cosas sobre el final de su relación con Piqué y saber algo de su vida sentimental", ha asegurado Vázquez. Sin embargo, las Mamarazzis vieron a la artista "muy contenida y con pocas ganas de abrirse". "Su papel me ha decepcionado un poco", han zanjado.

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Eso sí, antes han celebrado y reivinciado la presencia de Henar en el espacio de máxima audiencia de le televisión: "A las mujeres se nos guarda la franja de la mañana o el papel de copresentadora, pero el momento de máxima audiencia estaba destinado a los hombres".

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