Condenada a 15 años de prisión "la reina de la ketamina" por la muerte de Matthew Perry

Una traficante conocida como "la reina de la ketamina", responsable de suministrar la dosis que provocó la muerte del actor Matthew Perry, ha sido condenada este miércoles a 15 años de prisión en un tribunal de California.

Jasveen Sangha, de 42 años, es una de las cinco personas condenadas por este caso. La acusada se declaró culpable en 2025 de varios cargos, entre ellos el de distribución de ketamina con resultado de muerte o lesiones corporales graves.