Tribunales
Condenada a 15 años de prisión "la reina de la ketamina" por la muerte de Matthew Perry
La traficante Jasveen Sangha suministró la dosis que provocó el fallecimiento del actor en California
Ketamina: qué es, cómo actúa y cuáles son los efectos y riesgos de esta droga que consumió el actor Matthew Perry
El asistente personal de Matthew Perry se declara culpable de suministrarle la ketamina relacionada con su muerte
Una traficante conocida como "la reina de la ketamina", responsable de suministrar la dosis que provocó la muerte del actor Matthew Perry, ha sido condenada este miércoles a 15 años de prisión en un tribunal de California.
Jasveen Sangha, de 42 años, es una de las cinco personas condenadas por este caso. La acusada se declaró culpable en 2025 de varios cargos, entre ellos el de distribución de ketamina con resultado de muerte o lesiones corporales graves.
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