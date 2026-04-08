Barcelona Bridal Fashion Week ensancha el altar: más fiesta, más alta costura y una ambición global

La novia ya no va sola. A su alrededor han crecido la fiesta, la gala, la alfombra roja, los accesorios y toda una industria que hace tiempo dejó de limitarse al vestido blanco. Ese desplazamiento del foco -del altar al negocio global de la moda ceremonial- es el que quiere capitalizar Barcelona Bridal Fashion Week 2026, que celebrará su próxima edición del 22 al 26 de abril en Fira de Barcelona.

La cita llega en un momento en que la moda nupcial busca ensanchar su perímetro comercial. Ya no se trata solo de presentar colecciones para novias, sino de ocupar más espacio dentro del lujo, la ceremonia y la moda de ocasión. En ese tablero, Barcelona quiere reforzar su papel como escaparate internacional con una edición que reunirá alrededor de 420 marcas y 34 diseñadores en pasarela. Más que una feria especializada, el salón aspira a consolidarse como un termómetro de un sector que mezcla imagen, industria, exportación y apertura de mercados.

La organización insiste este año en la idea de transversalidad. Traducido: más presencia de propuestas de gala y ceremonia, más convivencia entre alta costura y negocio, y una oferta que intenta dialogar con un consumidor que ya no compra solo un vestido de novia, sino un imaginario completo. El 'bridal' hace tiempo que aprendió a vender mucho más que una prenda; vende aspiración, relato y posicionamiento. Y eso explica que el salón quiera presentarse como una plataforma de moda en sentido amplio, no solo como una cita de nicho.

La diseñadora Yolancris en la Barcelona Bridal Fashion Week 2025. / Macarena Pérez / EPC

Más de 1.000 creaciones

La pasarela, prevista del 22 al 24 de abril, reunirá más de mil creaciones firmadas por 34 diseñadores, un 60% de ellos internacionales. Entre los nombres anunciados figuran las españolas Yolancris e Isabel Sanchís, junto a firmas como Peter Langner o Demetrios. La mezcla dibuja una cartografía reconocible del sector: clasicismo revisado, volumen, cierta pulsión escultórica y una voluntad cada vez más evidente de acercar la moda nupcial al lenguaje visual de la costura y de la gran noche. Para el salón, esa pasarela no solo tiene valor creativo: funciona también como escaparate de tendencias para las colecciones de 2027 y como palanca de visibilidad para las marcas.

El principal golpe de efecto llegará con la Barcelona Bridal Night del 22 de abril, que cumple 10 años y tendrá este 2026 a Stéphane Rolland como protagonista. El diseñador francés debutará en España con una colección de 80 piezas de alta costura presentada como espectáculo. No es un fichaje menor: Rolland encarna precisamente esa idea de moda ceremonial llevada al terreno de la puesta en escena, la silueta arquitectónica y la imagen de alto voltaje. Su presencia funciona como reclamo, pero también como declaración de intenciones sobre el lugar al que quiere mirar el salón en términos de prestigio y posicionamiento internacional.

Encuentro con el diseñador de alta costura Stéphane Rolland (el invitado de este año para la Barcelona Bridal Fashion Week, que se celebrará en abril) con estudiantes de diseño de vestidos de novia, en la escuela LCI Barcelona. AUTOR: MANU MITRU / MANU MITRU / EPC

Rolland y su cantera

En torno a esa noche se articulará además una operación de cantera. Veintitrés estudiantes de IED Barcelona, LCI Barcelona y ESDI han participado en un proyecto tutelado por el diseñador y desarrollado con tejidos cedidos por la icónica firma Gratacós. La iniciativa conecta bien con uno de los mensajes más repetidos por la industria: la necesidad de asegurar relevo creativo en un sector que vive de la firma, del oficio y de la capacidad de construir identidad propia en un mercado cada vez más saturado y competitivo.

Si la pasarela pone la imagen, el negocio se jugará sobre todo entre el 24 y el 26 de abril. El 'trade show' llegará con cifras que resumen bastante bien la dimensión internacional que busca exhibir la cita: el 87% de las cerca de 420 marcas participantes serán extranjeras y procederán de más de 30 países. Estados Unidos, Italia, Reino Unido, Francia, Ucrania y Polonia figuran entre los mercados más representados, mientras Asia gana peso como espacio estratégico para el crecimiento del sector. La fotografía es la de una feria que quiere reforzar su perfil como hub comercial y no solo como escaparate estético.

Isabel Sanchís y Paula Maiques, las directoras creativas de la firma nupcial y fiesta Isabel Sanchís, en la Barcelona Bridal Fashion Week. / Macarena Pérez / EPC

Firmas punteras

En ese mapa figuran nombres españoles como Marco & María o Cortana, junto a grupos muy asentados del negocio global como Maggie Sottero, Morilee, Allure Bridals, Justin Alexander, Elie Saab, Zuhair Murad, Viktor & Rolf o Jenny Packham. También habrá presencia destacada de marcas procedentes de Japón, Malasia, India, Vietnam o Shanghái.

Ese perfil internacional no solo define la imagen del salón, también explica su peso económico dentro del calendario ferial. La fuerte presencia de enseñas extranjeras y la captación de compradores de Europa, Asia, Estados Unidos o Brasil sitúan a la cita barcelonesa como una plataforma de exportación y apertura comercial para las marcas.

En paralelo, el salón vuelve a envolverse en los códigos ya habituales de los grandes eventos de moda: sostenibilidad, impacto social, hospitalidad premium y construcción de experiencia. En ese marco se inscriben la venta solidaria de 22 bocetos originales cedidos por Rolland a beneficio de la Fundació Kálida -que acompaña cada año a más de 2.400 personas en el Hospital de Sant Pau- y la colaboración con la Fundación Ared en la producción de 'merchandising'.