Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Misión Artemis IIAlopeciaBarcelonaIránEl tiempoPedro SánchezRenfeSemana SantaCentros comerciales abiertosSupermercados abiertosLunes Pascua 2026
instagramlinkedin

Famosos

Ni Via Veneto ni Gaudim: Dani Olmo, enamorado de este restaurante de Barcelona

El centrocampista del FC Barcelona siempre que puede aprovecha y disfruta de la experiencia gastronómica de este establecimiento

Ni Via Veneto ni Botafumeiro: este es el restaurante de Barcelona que ha cautivado a Fermín López

Este es el restaurante favorito de Dani Olmo

Este es el restaurante favorito de Dani Olmo / SPORT

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Dani Olmo regresó al FC Barcelona en 2024, procedente del RB Leipzig, después de diez años fuera del club catalán. El mediocentro egarense aterrizó en la Ciudad Condal, convirtiéndose en uno de los refuerzos clave de cara al futuro. Sin embargo, estas dos primeras temporadas del futbolista han pasado bastante desapercibidas, especialmente debido a las lesiones.

Alejado de los terrenos de juego, Olmo está encantado de vivir en Barcelona, ya que es un enamorado de su gastronomía, entre otros aspectos. A pesar de que hay restaurantes de alto nivel como el Via Veneto, Gaudim, Botafumeiro y Los Caracoles, el egarense se decanta más por el restaurante La Bonaigua.

El establecimiento gastronómico está abierto desde 1990 y se ha consolidado como un local que ofrece una de las mejores propuestas en cocina tradicional, trabajando siempre con productos frescos. Platos básicos, pero con mucho sabor.

La Bonaigua está situado en la Carretera Reial, 54, en el núcleo de Sant Just Desvern, y muy cerca de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, lo que hace que los jugadores del club frecuenten mucho el local. Además, se encuentra a solo 30 minutos en coche de Barcelona.

El establecimiento gastronómico está abierto de miércoles a sábado de 13:00 a 16:00 y también de 20:30 a 22:00. El domingo únicamente abren de 13:00 a 16:00. Solo cierran los lunes y martes. Se pueden realizar reservas a través de su página web con 15 días de antelación.

¿Cuál es su oferta gastronómica?

El restaurante ofrece una propuesta gastronómica que gira en torno a comida tradicional y productos frescos. "En La Bonaigua podrás disfrutar de clásicos de toda la vida y de recetas originales que cocinamos día a día para sorprender a todo aquel que nos visita", señalan en su página web.

La carta del restaurante La Bonaigua

La carta del restaurante La Bonaigua / SPORT

Su propuesta se centra en lograr una armonía ideal entre sabor y calidad, sobresaliendo principalmente por sus platos más emblemáticos como:

  • Carrillera de ternera guisada con apionabo: 22 euros.
  • Pies de cerdo a la brasa y padrón: 15 euros.
  • Presa Joselito a la brasa: 22 euros.
  • Bacalao morro con sanfaina: 25 euros.
  • Arroz meloso con cangrejo azul: 24 euros.

Noticias relacionadas

Además, es un restaurante muy especial para Olmo, ya que es donde celebró su vuelta al conjunto azulgrana.

TEMAS

  1. Tania García, educadora, sobre las consecuencias de dormir con tus hijos: 'El cerebro infantil obtiene todo lo que necesita”
  2. Yara, oficial de primera en obras con 25 años: 'Quiero llegar a un montón de chicas y que se den cuenta de que este oficio también es nuestro
  3. Sánchez pospone el comité federal del PSOE para después de las andaluzas sin previsión de primarias municipales
  4. Identificados varios españoles entre las víctimas de una red nepalí de falsos rescates millonarios
  5. Meritxell Batet: “Durante dos años no he podido ver las sesiones de control. Me dolía demasiado”
  6. Un choque múltiple entre un camión y dos turismos genera largas retenciones en la AP-7
  7. Australia espera la llegada de 53 buques petroleros este mes para asegurar el suministro de combustible
  8. El conflicto de Irán ya impacta en los precios mundiales de los alimentos: cereales, leche y azúcar son un 2,4% más caros

Directo operación retorno | Trànsit prevé que el grueso de movilidad sea de 12.00 a 14.00 horas, conespecial incidencia en la AP-7

Directo operación retorno | Trànsit prevé que el grueso de movilidad sea de 12.00 a 14.00 horas, conespecial incidencia en la AP-7

El PSC se activa para las elecciones municipales con Barcelona afianzada y con la duda de Girona

El PSC se activa para las elecciones municipales con Barcelona afianzada y con la duda de Girona

Barcelona acoge tres cumbres de política internacional que reivindican el multilateralismo de Europa frente a los EEUU de Trump

Barcelona acoge tres cumbres de política internacional que reivindican el multilateralismo de Europa frente a los EEUU de Trump

Los problemas de salud se duplican entre las personas más pobres en Catalunya: la mitad tiene enfermedades crónicas

Los problemas de salud se duplican entre las personas más pobres en Catalunya: la mitad tiene enfermedades crónicas

Ataque en áreas seguras Beirut deja cinco muertos y 52 heridos

La ACA destinará 300.000 euros a reducir el riesgo de inundación en las Terres de l'Ebre

La ACA destinará 300.000 euros a reducir el riesgo de inundación en las Terres de l'Ebre

Tradición de la mona en Catalunya: por qué y cuál es su origen

Tradición de la mona en Catalunya: por qué y cuál es su origen

La Semana Santa impulsa el empleo y reduce el paro en más de 900 personas en la demarcación de Tarragona

La Semana Santa impulsa el empleo y reduce el paro en más de 900 personas en la demarcación de Tarragona