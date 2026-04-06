Tori Spelling (52 años), actriz de 'Sensación de vivir' y 'Salvados por la campana', sufre un accidente de tráfico con cuatro de sus cinco hijos

La actriz Tori Spelling, una de las estrellas de las famosas series de los 90 'Beverly Hills, 90210. Sensación de vivir' y 'Salvados por la campana', ha sufrido un accidente automovilístico en una carretera de California (EEUU) cuando viajaba con siete niños el jueves pasado, y el grupo tuvo que ser trasladado a un hospital para atender sus heridas, según ha confirmado este domingo su portavoz a la NBC.

La actriz, de 52 años, conducía un vehículo en el que viajaban siete menores, cuatro de ellos sus hijos y tres amigos de ellos, el jueves por la tarde en la ciudad de Temecula, localidad del sur de California.

Spelling tiene cinco hijos con su exmarido Dean McDermott; de edades comprendidas entre los 9 y los 19 años; no está claro cuál de sus cinco hijos no viajaba con el grupo.

Choque con otro vehículo

Según la versión de la portavoz, un conductor impactó contra el vehículo de Spelling, tras supuestamente saltarse un semáforo en rojo con exceso de velocidad.

El Departamento del Alguacil del condado de Riverside que ha acudido a la escena ha asegurado a la prensa que se ha encontrado en la escena a los dos vehículos siniestrados y que los ocupantes de ambos han sido trasladados a hospitales cercanos.

La actriz, hija del prolífico productor de televisión Aaron Spelling, y los siete niños han recibido tratamiento por lesiones, entre ellas cortes, moretones, contusiones y conmociones cerebrales, según la revista 'TMZ', que ha informado la primera del accidente.

La causa de la colisión sigue bajo investigación.