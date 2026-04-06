El aristócrata y tenista que lo dejó todo para hacerse monje en un santuario de Catalunya

Aparentemente, lo tenía todo para tener una vida feliz: provenía de una familia aristocrática, apenas comenzaba una carrera exitosa como tenista en Estados Unidos y, además, era joven, atractivo y de buen trato. A pesar de todo, encontró la plenitud dejando atrás los placeres materiales, haciéndose monje en el Santuario de Lord, en Sant Llorenç de Morunys (Solsonès) y haciendo de misionero en Perú. Esta es la historia del madrileño Javier Sartorius Milans del Bosch (1962-2006), que ha sido convertida en una película documental con el título de Solo Javier (2025).

Nacido en Madrid, en una familia de la alta sociedad y con cuatro hermanos más, estudió en un exclusivo colegio jesuita de la capital. Aun así, en aquellos momentos su vínculo con el cristianismo todavía no había aflorado. Tuvo una juventud un punto desenfrenada, marcada por las fiestas y los excesos, pero destacaba especialmente en el tenis, que lo había practicado desde pequeño. Por eso, a los 18 años se trasladó a Los Ángeles con su hermano para empezar unas becas que les permitía formarse académicamente a la vez que en el deporte.

Javier Sartorius durante su estancia en Estados Unidos / Solo Javier (Adauge)

Javier Sartorius estudió Administración de Empresas y enseguida empezó a destacar como tenista, llegando a jugar con la élite mundial de la época. Fue en aquel momento, cuando el éxito lo empezaba a rodear, que inició su viaje espiritual. Los dos hermanos empezaron a seguir a un gurú hinduista, Paramahansa Yogananda, gran precursor del yoga en Occidente. Y a Javier, este nuevo contacto con la espiritualidad le resonó muy adentro.

De repente, como detalla su hermano, Fernando Sartorius, en algunas entrevistas, Javier empezó a meditar durante horas, daba comida a personas pobres y sin techo y se fue despegando poco a poco de todo aquello material y superficial, atraído profundamente por la sencillez de aquellos "que no tienen nada".

Una nueva vida como misionero

La miseria que veía día tras día por las calles de Venice Beach le hizo darse cuenta de su vacío interior y, buscando esa preciada sencillez, decidió cambiar el rumbo de su vida. Así, cogió una maleta y se marchó a Cuzco (Perú) para hacer de misionero en la cordillera de los Andes y entregarse de lleno a los más desfavorecidos, siguiendo los pasos de un primo suyo que ya había dado este paso unos años antes.

Sartorius con un niño de Perú durante su etapa de misionero / Solo Javier (Adauge)

Según explica su hermano, Fernando Sartorius, "en los rostros de los niños pobres del Perú, aseguró haber visto a Dios", por eso tenía una especial afinidad con los niños, con quienes solía jugar y pasar muy buenos ratos. A pesar de haber tenido una vida bien acomodada, desde el primer momento se entregó por completo a su nuevo propósito de ayudar a las comunidades con las que vivía.

Durante el año que pasó como misionero, sufrió una conversión religiosa total y se reafirmó en su voluntad de entregarse plenamente a Dios.

Llegada al Santuario de Lord

Después de una estancia de dos años en el seminario de los Siervos de los Pobres de Toledo, donde empezó el sacerdocio, cuando tenía 29 ingresó en el Santuario de la Mare de Déu de Lord, en Sant Llorenç de Morunys, en busca "de un lugar solitario donde dedicar su vida a la oración y al sacrificio". En este lugar, rodeado de naturaleza pura y evocadora por todas partes, continuó sus estudios en Teología, esta vez en catalán.

Javier Sartorius amb el papa Joan Pau II / Solo Javier (Adauge)

Según apunta la comunidad religiosa, además de atraer a los visitantes con su simpatía y amabilidad, "se volcó en los trabajos de reconstrucción de los edificios del santuario, trabajaba los campos y era pastor de un rebaño de cabras y ovejas". Su voluntad de avanzar en su vida de oración y en la meditación de las Sagradas Escrituras hizo que encontrara su verdadera vocación en el norte del Solsonès, donde decidió ofrecer su vida a Dios al hacer los votos particulares. Así fue como se acabó estabilizando en la Comunitat de Lord, perteneciente al bisbat de Solsona.

Acabó finalizando sus estudios de Teología en el Seminario Mayor Interdiocesano y, en el proceso, incluso fue compañero de seminario del exobispo de Solsona Xavier Novell, ahora casado con la psicóloga surienca Sílvia Caballol. Decidido a recibir la Ordenación Sacerdotal, y habiendo recibido ya los primeros, un ataque al corazón puso fin a todos sus planes con una muerte súbita y prematura en junio de 2006, a los 44 años.

"Dejó tras de sí un rastro de bondad, de autenticidad, de verdadera transformación de su ser y de una vida dedicada al Señor", según afirma la comunidad de religiosos que convivieron con él.

Una cruz colocada en el Santuario de Lord en recuerdo de Javier Sartorius / Obispado de Solsona

Se promueve su beatificación

La profunda huella que dejó entre todos los que lo conocieron, hizo que se empezara a promover su beatificación, un proceso iniciado por Norbert Miracle, el rector del seminario donde estudiaba. El trámite, que destaca por ser muy lento, todavía hoy en día está en marcha.

La película documental Solo Javier, que narra su recorrido vital y espiritual, fue estrenada el 12 de diciembre de 2025. La pieza ha sido dirigida por Josepmaria Anglès y ha contado con el apoyo de la Asociación Pro Beatificación de Javier Sartorius y la Comunitat de Lord.

La petición para beatificarlo dio un salto de gigante recientemente, y lo hizo gracias al presidente de la Generalitat, Salvador Illa. Después de asistir a la presentación de la película, pidió una copia en DVD y durante la visita que hizo al Vaticano el octubre pasado, se la entregó al papa León XIV.

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"¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma?". Una frase que resume por completo la inspiradora historia de Javier Sartorius.