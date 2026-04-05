La vida amorosa de Maxi Iglesias: de Stephanie Cayo a Aitana Sánchez-Gijón

Hace 12 años ya, Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias protagonizaron un apasionado romance en la serie 'Velvet', dando vida a doña Blanca, jefa de las costureras de las galerías, y Max, un atractivo dependiente 23 años menor que ella con la que vivía un romántico idilio a espaldas de sus compañeros. Un romance ficticio que se ha convertido en realidad tanto tiempo después, tal como ha revelado la revista Lecturas con una portada en la que aparecen besándose románticamente. Toda una sorpresa.

Se desconoce por ahora cuando habría surgido este sorprendente romance entre Sánchez-Gijón, 57 años, e Iglesias, 35, aunque esa chispa de 'Velvet' siempre estuvo allí. La intérprete se separó del escultor Papin Lucadamo (padre de sus hijos Teo y Bruna) en 2020 tras dos décadas juntos, aunque la ruptura trascendió en 2023. Por su parte, Maxi ha mantenido varios romances en los últimos años.

El amor de película con Stephanie Cayo

La relación más pública del actor hasta la fecha fue la que vivió con la actriz peruana Stephanie Cayo. Una historia que empezó durante el rodaje del filme 'Hasta que nos volvamos a encontrar', ambos protagonistas, haciendo realidad un intenso romance desde finales de 2021. Ya en 2022, la pareja acabó anunciando el final de la relación, complicada por la distancia y el trabajo, aunque después surgirían rumores varios de idas y venidas.

Desde agosto de 2024 hasta julio del año pasado, en una relación mucho más discreta y apartada de los focos, Iglesias inició un romance con la joven empresaria Ione Astondoa, directiva del grupo Astilleros Astondoa, dedicados a la construcción de embarcaciones de lujo.

Tras su ruptura con Astondoa, los últimos rumores apuntaban a que Iglesias mantenía un romance con la también actriz Susana Abaitua. De hecho, Javi Hoyos, influencer del corazón, confirmó que los habían visto besándose en una discoteca de Madrid.

Romance con Sánchez-Gijón

Sea como fuere, lo cierto es que Iglesias se encuentra muy enamorado de Aitana Sánchez-Gijón a juzgar por las imágenes publicadas por Lecturas. En el reportaje publicado este miércoles por la revista, los actores aparecen en actitud cómplice y muy cariñosa en varias citas en días diferentes en las que, lejos de ocultarse, se han dejado ver paseando abrazados e incluso besándose ajenos al resto del mundo después de compartir una cena para dos en un restaurante cercano al Teatro Español, donde la intérprete representa la obra 'Malquerida'.

"¿De qué vais? Pero, ¿quiénes sois vosotros? Tengo una función que hacer, buenas tardes" expresaba la intérprete a su llegada al teatro, sin querer hacer declaraciones después de que se revelara su romance sorpresa.

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Durante el rodaje de 'Velvet' ambos, que se llevan 22 años de diferencia, ya se deshicieron en halagos con el otro presumiendo de su buena sintonía. "La mejor experiencia que he tenido con una compañera mayor que yo ha sido con Aitana Sánchez-Gijón porque me hizo sentir que nos aportábamos mutuamente. Trabajar con ella ha sido hacer realidad un sueño", reconocía Maxi; "Las secuencias de pasión con Maxi Iglesias las llevo con mucha alegría, es un galán fantástico, educado, respetuoso, muy contenta. Con otros chicos más jóvenes te puede dar más pudor, pero Maxi tiene seguridad y planta; y eso lima un poco esas diferencias" confesaba a su vez Aitana en 2014.