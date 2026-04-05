El nuevo capricho de Lamine Yamal: una maleta de 969 euros para videojuegos
El futbolista de Rocafonda lució una lujosa maleta y pasó tiempo junto a su familia, además de su hermano Keyne, que fue aprendiz de la famosa celebración de Cristiano Ronaldo
Lamine Yamal en la guardería: el vídeo inédito de la estrella del Barça de pequeño publicado por un excompañero de clase
Lamine Yamal es un chico muy familiar. Le encanta pasar el tiempo con los suyos, desconectar y estar tranquilo. Pero desde que su hermano pequeño Keyne, de tan solo 3 años, ha ido creciendo, el de Rocafonda lo ha ido mostrando en algunos videos de sus redes sociales. En algunas ocasiones, ha disfrutado de algún encuentro en el Spotify Camp Nou, viendo a su hermano mayor triunfando en el FC Barcelona.
Lamine y Keyne juegan constantemente y ahora el azulgrana le ha enseñado una nueva celebración. En un video publicado en las redes sociales del de Mataró, aparece el pequeño correteando por el jardín e imitando a Lamine, que le enseñaba la celebración de un referente en el fútbol: ni más ni menos que Cristiano Ronaldo.
Una imagen muy tierna, que demuestra lo feliz que son ambos cuando comparten tiempo y espacio juntos. En el video, no obstante, aparece Lamine con una maleta muy curiosa. Se trata de un estuche para portar juegos, por lo que evidencia la gran pasión de Lamine por los videojuegos.
Un capricho para distraerse
El de Rocafonda pasa mucho tiempo fuera de casa. Ya sea en la Ciutat Esportiva, en las concentraciones de su equipo fuera de casa o, en el parón de selecciones, junto a sus compañeros en Las Rozas. El azulgrana es un amante de los juegos y le encanta compartir momentos con sus compañeros. Es tanto así (sobre todo cuando viaja con España), que le encanta llevarse su PlayStation.
En las historias de Instagram aparece con una maleta 'Poga', un estuche para transportar consolas y la misma que se llevó a al concentración de la selección española.
El precio sorprende. La maleta cuesta 969 euros, y no es la primera vez que la vemos. Antoine Griezmann, el rapero Swae Lee o Juan José Soto Pacheco, jugador de beisbol profesional del New York Mets, han presumido de ella.
La más grande, la 'Max', cuesta casi 4.000 euros e incluye una pantalla para jugar en directo.
Concentrado con Flick
Lamine ya ha regresado a Barcelona esta semana, junto a los compañeros internacionales, para concentrarse con el Barça y enfocar un tramo importante de la temporada, con tres 'finales' ante el Atlético de Madrid: una en liga y dos en Champions.
El Barça tiene el objetivo de lograr el triplete, contando Supercopa, para completar otra temporada histórica de la mano de Hansi Flick, en su segundo año en los banquillos.
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