Las Mamarazzis lo cuentan todo sobre Isabel Preysler en Casa Seat

Las Mamarazzis, tándem formado por Laura Fa y Lorena Vázquez con un podcast semanal en El Periódico, tienen un montón de fans. El dúo volvió a demostrar su tirón en un programa especial de su 'Enciclopedia Rosa' dedicado a Isabel Preysler realizado con público en directo en Casa Seat. Hombres y mujeres desde veinteañeros y treintañeros a personas en la cincuentena -como las Mamarazzis- o más llenaron el espacio. Vinieron dispuestos a saber sobre la reina de corazones con dos periodistas que explican las noticias rosas de manera amena y divertida.

Las protagonistas acudieron a la cita con un ejemplar de la biografía de la Preysler 'Mi verdadera historia', (Espasa, 2025) y la crema facial de 7 euros, Xhekpon. "No hacemos promoción de esta marca", advirtieron, "pero esta es la crema que ella publicita y es en teoría la que consigue esa cara en absoluto operada de Isabel Preysler", ironizó Vázquez. Acto seguido Fa aclaró que "sí ha pasado por el quirófano hasta cuatro veces y en una se le cayó al médico la nariz al suelo, lo explica en el libro".

Mamarazzis en directo en Casa Seat. 'Enciclopedia Rosa', capítulo dedicado a Isabel Preysler / Zowy Voeten / EPC

Inteligente

La Preysler es el personaje con más popularidad de la prensa rosa y también con mucha vista a la hora de monetizar su popularidad. "Es una mujer inteligente y con mucho magnetismo", aseguran las Mamarazzis. "Se estima que su patrimonio ronda los 25,8 millones". Contaron que más allá de sus posesiones, la señora cobró medio millón de euros por el documental de Disney+ a los que hay que sumar, 200.000 euros por ser imagen de Porcelanosa, 50.000 de Rabat y los 40.000 euros de la revista ¡Hola! que trinca cada dos o tres meses por aparecer en su portada. "Da igual que haya información o noticia" destacaron para resaltar el fenómeno Preysler, algo que difícilmente podrá repetirse. Recuerdan que su fortuna tiene también que ver con lo bien que negoció la pensión que le dejó Julio Iglesias "de quien se separó cuando todavía no existía el divorcio en España".

El público de las Mamarazzis en directo en Casa Seat. / Zowy Voeten / EPC

Muchas revistas siguen su vida pero ¡Hola!, que tiene todas sus exclusivas, sigue sus pasos desde su primera boda con Julio Iglesias hasta su última relación estable con el escritor peruano Mario Vargas Llosa que acabó fatal. Como recordaron las Mamarazzis, ella invitó al Premio Nobel de Literatura a sacar sus cosas de casa en 2022. Ese ha sido el último amor conocido después de sus dos anteriores matrimonios. El primero fue con el Marqués de Griñón. "Él entró en su vida en 1980 y en 1981 nació Tamara. Pero ella se aburría con él", explicaron. Después se casó con Miguel Boyer, a quien conoció cuando él era Ministro de Economía y Hacienda cuando ella aún estaba con el marqués "que se enteró por la prensa de la relación y llevó a juicio a Jesús Mariñas, que fue quien dio la noticia en el programa de Luis del Olmo", recordaron.

Lorena Vázquez y Laura Fa en Casa Seat. / Zowy Voeten / EPC

Boda de penalti

Fa aprovechó el encuentro con los seguidores de su podcast para presumir de conocer a la Preysler y de mensajearse con ella. Pero también desgranó lo más jugoso del libro de memorias de la estrella del papel 'couché'. Por ejemplo, que la Preysler se casó con el cantante Julio Iglesias de penalti en 1971 y los problemas que tuvo debido a los celos de sus parejas, a excepción del Marqués de Griñón que por lo visto no se enteraba de nada . "Julio, Boyer y Vargas Llosa eran celosos patológicos", señalaron. Aún así recordaron que para ella siempre ha defendido que "Miguel Boyer fue el hombre de su vida".

Y sobre a su secreto para mantenerse tan joven, más allá del photoshop, las Mamarazzis recordaron que la propia Preysler explicó en su documental que su desayuno consiste en: "agua caliente con lima, zumo de pomelo, kiwi, pomelo a rodajas, semillas de lino y agua de Jamaica. ¡O sea que se purga cada mañana!".

Mmarazzis, 'Enciclopedia Rosa', capítulo dedicado a Isabel Preysler / Zowy Voeten / EPC

Dónde ver y escuchar a las Mamarazzis