Los hermanos 'Buyer' desvelan su mejor mes creando contenido en Youtube: "Hemos generado 80.000 euros"

Los hermanos Buyer, conocidos como xBuyer y Minibuyer, iniciaron su trayectoria en YouTube a finales de 2012. El canal principal, xBuyer, fue creado oficialmente el 22 de noviembre de ese año, marcando el inicio de su carrera como creadores de contenido digital en España.

En sus inicios, el canal se enfocaba principalmente en retos de fútbol y videojuegos, especialmente FIFA. Con el tiempo, los hermanos fueron ampliando su repertorio, incorporando todo tipo de retos y contenido variado, con ambos participando activamente.

El video con más ganancias

Actualmente, su crecimiento se refleja también en los ingresos generados por sus videos. En 2026, por ejemplo, un solo video llegó a generar 6.200 euros, mientras que el mes más rentable fue durante La Vuelta a España, alcanzando 80.000 euros gracias a una serie en la que recorrieron distintos rincones del país junto a sus amigos de siempre, organizando fiestas y eventos en discotecas.

Los hermanos Buyer cuentan con un ámplio patrimonio. Además del canal de Youtube, disponen de un equipo de futbol sala, participan en la Kings League con el equipo 'xBuyer Team' y también crearon una marca emergente que tuvo éxito, 'Fake Gods', que tiene su sede en Madrid y Barcelona.

No estarán en La Velada VI

A todo esto, mucha gente se preguntó sobre la ausencia de los de Gavá en la Velada VI de Ibai Llanos, uno de los eventos más esperados del ámbito digital en España. Esta ausencia generó curiosidad entre sus seguidores, debido a la popularidad de los hermanos, que cuentan con casi seis millones de suscriptores en la plataforma.

En un video de preguntas y respuestas, los hermanos, Javi y Eric Ruiz, abordaron directamente la cuestión sobre su no participación. "Ibai no nos ha llamado. Le hemos dicho que solo lo hacemos por mucho billete", comentaron entre risas, dejando claro su habitual sentido del humor.

Sin embargo, aclararon el motivo principal de su decisión: la falta de un rival digno (además de la no llamada de Ibai). "Contra un rival con cara y ojos. Vamos a ser claros, llevamos unos años de profesión, un nombre elaborado. Para que me venga aquí un tiktoker que lleva cuatro ratos... Les falta carrera", explicaron, subrayando la importancia de la experiencia en este tipo de competiciones.

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Los hermanos Buyer continúan consolidándose como referentes dentro del ecosistema de YouTube en España, destacando no solo por sus ingresos y popularidad, sino también por su estilo directo y humorístico al interactuar con su audiencia. Su trayectoria evidencia una evolución constante y actualmente publican videos 'naturales' y de contenido espontáneo.