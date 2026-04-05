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Ejercicio físico

Dabiz Muñoz, 45 años, revela su nuevo estilo de vida: “El running me ha cambiado la vida”

El laureado cocinero español explicó que le encanta calzarse unas zapatillas de running y salir a perseguir el viento

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Dabid Muñoz y su pasión por correr al aire libre

Dabid Muñoz y su pasión por correr al aire libre / El Periódico

Xavi Espinosa

Xavi Espinosa

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El reconocido chef Dabiz Muñoz no solo ha revolucionado la gastronomía con su propuesta vanguardista, sino que también ha encontrado en el deporte una fuente clave de inspiración y equilibrio personal. Según reveló en una entrevista con Men’s Health, su creatividad muchas veces nace lejos de los fogones, mientras corre al aire libre. El running (o carrera a pie) es una de las formas de ejercicio más populares y accesibles. Fortalece el corazón, reduce la frecuencia cardíaca en reposo y disminuye el riesgo de hipertensión y diabetes tipo 2.

Con tres estrellas Michelin en su restaurante DiverXO y una más en RavioXO, Muñoz se ha consolidado como uno de los cocineros más influyentes del mundo. Su estilo rompedor y su constante búsqueda de innovación lo han llevado a recibir múltiples reconocimientos internacionales.

El chef bajó 35 kilos

Sin embargo, su camino no siempre estuvo marcado por el equilibrio. El propio chef ha confesado que en el pasado llegó a pesar más de 30 kilos adicionales, en una etapa en la que no cuidaba su alimentación ni su salud. La exigencia del mundo gastronómico, con largas jornadas y constante exposición a la comida, influyó en ese estilo de vida.

Dabiz Muñoz

Dabiz Muñoz / .

“Hacer deporte y, sobre todo, correr, me ha cambiado la vida”, decía. "Correr ha cambiado mis planteamientos exagerados, me ayuda a equilibrar las cosas, a ser un poco más empático”, comenta. "Me ayuda a ser mejor profesional, a ser más feliz”, dice.

El 'running' le ayuda a inspirarse

El punto de inflexión llegó cuando decidió incorporar el deporte a su rutina diaria. Lejos de considerarlo una obligación, Muñoz encontró en la actividad física una herramienta transformadora tanto a nivel físico como mental. Correr se convirtió en un hábito esencial que impactó profundamente en su bienestar.

De hecho, el chef asegura que muchas de sus mejores ideas surgen después de salir a correr. Ese momento de desconexión le permite ordenar pensamientos y potenciar su creatividad, algo que luego se traduce en nuevos platos y conceptos innovadores dentro de su cocina.

Además del impacto creativo, el deporte le ayudó a modificar su manera de relacionarse con el entorno. Según sus propias palabras, correr le permitió desarrollar una mayor empatía y encontrar un equilibrio emocional que antes no tenía.

Gestionar las comidas

En cuanto a la alimentación, Muñoz reconoce que nunca ha sido partidario de las dietas estrictas. Sin embargo, ha aprendido a gestionar los excesos mediante el autocontrol, cuidándose la mayor parte de la semana sin renunciar por completo al placer gastronómico.

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Por último, el chef también destaca la importancia del entorno personal en su bienestar. Su relación con Cristina Pedroche ha sido clave en este proceso, brindándole estabilidad emocional y apoyo. Gracias a esta combinación de disciplina, deporte y equilibrio, Muñoz ha redefinido su concepto de felicidad y éxito personal.

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