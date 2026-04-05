Esta es la clínica de Barcelona donde Lucas (Andy y Lucas) volverá a operarse la nariz: "Fecha aún no tengo, pero hay que dar el último ciclo de antibióticos"

Están siendo tiempos complicados para Lucas González, de Andy y Lucas, pero parece que el gaditano puede volver a sonreír. Tras separarse de su compañero de fatigas con cierta polémica, el gaditano prepara nuevas canciones en su etapa en solitario. Y, más importante aún, ya ha encontrado en Barcelona una clínica para solventar los problemas nasales que arrastra desde hace tiempo y que tantos comentarios y malos ratos le han costado.

El cantante gaditano ha optado por el Hospital Teknon de Barcelona después de tratamientos y tratamientos sin éxito desde diciembre de 2024. Acompañado por su mujer, María José, Europa Press lo captó a la llegada al hospital para someterse a una nueva prueba decisiva antes de la ansiada operación. "Sí, venimos a hacer una prueba... otra más, para ver si está esto ya por fin cicatrizado", admitía entre risas, consciente de que su caso se ha alargado más de lo deseado. "Una vez que esté cicatrizado, ya podré poner fecha para operar. Pero vamos, que más vale tener paciencia, que salga todo bien, que es lo que quiero. Y poco más, es lo que pido".

Operación complicada y en abril

Según la periodista Lorena Vázquez, de Las Mamarazzis, si todo va bien la operación será este mes de abril. "Lucas está muy contento porque ha podido ver como le quedará la nariz. Le tienen que reconstruir toda la parte interna, es un caso complejo y la operación será complicada", explicó en Antena 3. Estas dificultades han hecho que no haya sido fácil encontrar el equipo de médicos adecuado.

Pese a la larga espera, Lucas asegura que no ha perdido la alegría ni las ganas. "Vengo acompañado de mi mujer y con muchas ganas de que salga todo bien. ¿Qué me dice el médico que espere un poquito más? Pues espero un poquito más. La vida sigue, y con felicidad", decía con calma y con ese tono cercano que tanto le caracteriza.

A la salida de la clínica, tras su cita con el especialista, el cantante confirmó que su recuperación avanza, aunque todavía queda un pequeño tramo: "Fecha aún no tengo, pero hay que dar el último ciclo de antibióticos y ya después de Semana Santa volvemos y ya os contaré". Visiblemente más animado, Lucas admitía que el proceso "ha ido muy lento, muy lento, hasta que lo tuviera todo perfecto". Y añadía un detalle clave sobre su tratamiento: "Vamos a hacer el último ciclo de antibiótico, que va a ser especializado para la bacteria que me está afectando, ¿sabes?".

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El artista dejó caer que ya tiene nuevas canciones en marcha para su nueva etapa en solitario. "¡Optimista! ¡Optimista! Muy de amor, muy elegido, lo que era Andy y Lucas", decía sonriendo. Después de su visita, el gaditano se dirigió a la estación para regresar a Madrid, satisfecho con los avances. "No me quejo, no me quejo", insistía al despedirse. "Esto va lento, pero va. Y yo solo quiero que, cuando llegue el momento, todo salga perfecto".