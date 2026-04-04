Tabakovic apuntala la adicción al fatalismo de una Italia que invoca a la IA

Tercer ridículo consecutivo ¿Cuándo deja de ser sorprendente un hecho que no estaba previsto? ¿Basta con que pase tres veces consecutivas? Cualquiera diría que la respuesta a esa segunda pregunta es un sí rotundo, pero seguro que si dentro de cuatro años Italia vuelve a quedarse fuera del Mundial todo el mundo se llevará de nuevo las manos a la cabeza. El último gol italiano en una Copa del Mundo de fútbol lo marcó Mario Balotelli en 2014, hace 12 años. Y tres eliminaciones seguidas en la fase de clasificación parecían fuera de toda lógica, teniendo en cuenta que hablamos de una selección que ha ganado el torneo en cuatro ocasiones; solo Brasil tiene más mundiales. Pero a Italia, tan acostumbrada a las gestas imposibles, se le atragantan lo que para otros no son más que trámites. Basta ver los números de España en esta previa a la Copa: cinco victorias y un empate en seis partidos. El trauma italiano con esta fase empieza a recordar al que tuvo España durante décadas con los cuartos de final de las competiciones importantes. Cuando Alessandro Bastoni hizo una entrada que le costó la tarjeta roja en la primera parte del partido contra Bosnia saltaron las alarmas. Cuando empató Tabakovic, nombre de adicción –en este caso al fatalismo– poco antes del final, se generalizó el pánico. Italia llegó a los penaltis resistiendo como en sus buenos tiempos, pero está claro que ya no les basta con la racanería y la épica del último minuto. Pero, para los futboleros, siempre es una desgracia que Italia no esté en un Mundial. Quedó claro por las reacciones generalizadas en las redes sociales. Justo antes del partido había circulado un vídeo hecho con IA en el que el seleccionador Gattuso rejuvenecía a leyendas como Maldini, Totti, Del Piero o Baggio para enfrentarse a Bosnia. La triste realidad de la Italia de hoy es que todos ellos en su estado actual seguramente habrían hecho mejor papel el martes.

Gennaro Gattuso, seleccionador de Italia. / MICHELE MARAVIGLIA / EFE

Rosalía, ora pro nobis Tras el susto de Milán, donde tuvo que dejar a medias su concierto por una indisposición, Rosalía ha aterrizado esta semana en España. Sus tres conciertos en Madrid dejan una primera constatación: se están terminando los símiles religiosos para encabezar las informaciones periodísticas a cuenta de la cantante catalana. Ayuda que el contenido de su nuevo disco, 'Lux', haya incluso puesto en circulación el debate de si está de moda lo espiritual, o directamente lo católico, para pasmo de muchos. "Rosalía, por dios: una faraónica ofrenda deja a Madrid boquiabierta", tituló su crónica este diario tras el primer concierto en la capital de España. La mayoría de medios generalistas se pusieron también esta vez el traje que habitualmente visten los diarios deportivos y compitieron por presentar el juego de palabras más ingenioso. Y así pudieron leerse titulares como los siguientes, todos extraídos de los artículos de ese día: "Rosalía convierte Madrid en su templo con un espectáculo total", "Rosalía en Madrid: el Lunes Santo que vivimos en la gloria", "Rosalía resucita en Madrid y hace levitar a sus fans con un concierto apabullante", "Rosalía, una aparición mariana entre el fervor y el delirio en su primer concierto en Madrid", "Y amén: la Rosalía más divina derrocha talento en un espectáculo visualmente arrollador". La cantante parece encantada como nueva evangelista, hasta el punto de que ha declarado que "hay que rezar aunque no se tenga fe, proyectarse a algo que está por encima de uno" y que ella misma reza un padre nuestro antes de irse a dormir. La inmensa mayoría de los que están preocupados por la fe católica, que llevaba décadas en horas bajas, se lo agradecen en las redes. Pero algún ultramontano no termina de creerse el giro espiritual. "La oración sin fe no llega al cielo", se quejó en X @montepatriota.

Rosalía lleva 'Lux' al Movistar Arena de Madrid / EL PERIÓDICO

La credibilidad de Hegseth No sería fácil decidir las posiciones en una lista de personajes más pintorescos del entorno de Donald Trump. Está, desde luego, el propio presidente de EEUU; está también la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, y sus constantes enfrentamientos con los periodistas; o Stephen Miller, consejero áulico e impulsor de la cruzada contra los inmigrantes del actual gobierno estadounidense. Pero en las últimas semanas, sobre todo tras el ataque contra Irán, sobresale entre todos ellos el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Veterano de guerra, era más conocido hasta que Trump ganó las elecciones por su papel de comentarista en la Fox. Señalado por el presidente como enemigo de que EEUU llegue a un acuerdo con Irán, Hegseth ha multiplicado sus apariciones públicas en las últimas semanas. Quizás es una manera de que asuma el desgaste de una intervención en el extranjero a la que se oponían amplios sectores que habían dado su apoyo a Trump. "A Pete Hegseth parece gustarle mucho la idea de desplegar tropas sobre el terreno. Dice que hay 15 maneras diferentes de desplegar tropas sobre el terreno. Yo no voté por esto, ¿tú sí, MAGA?", subrayó en X @krassenstein. Otro de los estrambóticos anuncios de Hegseth esta semana tiene que ver con la voluntad de EEUU de ejercer un dominio político total sobre los territorios americanos al norte de lo que hasta hace unos meses se llamaba el Golfo de México. "Donald Trump ha trazado un nuevo mapa estratégico: desde Groenlandia hasta el Golfo de América. Lo llamamos Greater North America (Gran América del Norte). Cada nación soberana al norte del ecuador no pertenece al Sur Global, sino que forma parte del perímetro de seguridad de este gran vecindario en el que todos vivimos", dijo. Pero las dificultades en Oriente Medio están pasando factura a la credibilidad de esas bravatas. @LeylaUno le respondió: "Jajaj, si no pueden ni con Irán, imperio de pacotilla".