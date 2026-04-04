Lamine Yamal en la guardería: el vídeo inédito de la estrella del Barça de pequeño publicado por un excompañero de clase | VÍDEO
Un excompañero de clase del astro azulgrana ha publicado un divertido vídeo de Lamine en la guardería
Empieza la trilogía: tres Atlético-Barça en 11 días
Un Rashford sin el lesionado Raphinha se juega su futuro en el Barça
Arranca este sábado el momento crucial de la temporada para el FC Barcelona, con el primero de tres encuentros contra el Atlético de Madrid en 11 días que decidirán el pase a semifinales de la Champions y que podrían impulsar al Barça hacia al título en caso de salir victoriosos esta noche (21 h.) en el Metropolitano.
Las actuaciones de Lamine Yamal, más si cabe tras la importante baja por lesión de Raphinha, serán especialmente determinantes para los intereses del Barça. Un Lamine del que se han podido ver imágenes inéditas de cuando era pequeño, publicadas por un excompañero de clase suyo.
Del baño de Messi a la guardería
En el vídeo, aparece un pequeño Lamine en la guardería hablando con una maestra, acompañado de tres compañeros más. Nacido en 2007, en julio cumplirá 19 años, convertido prematuramente en uno de los mejores futbolistas del mundo.
Un divertido vídeo que descubre un poco más al pequeño Lamine, del que trascendió hace un par de años la icónica fotografía en la que Leo Messi lo bañó cuando apenas era un bebé y el astro argentino tenía 20 años.
Los cánticos racistas en el RCDE Stadium
Este martes, Lamine Yamal abandonó cabizbajo el RCDE Stadium tras el España - Egipto en el que buena parte de la afición realizó cánticos racistas. "Ayer en el estadio se escuchó el cántico de “el que no bote es musulmán”. Sé que iba por el equipo rival y no era algo personal contra mí, pero como persona musulmana no deja de ser una falta de respeto y algo intolerable. Entiendo que no toda la afición es así, pero a los que cantan estas cosas: usar una religión como burla en un campo os deja como personas Ignorantes y racistas. El fútbol es para disfrutarlo y animar, no para faltar al respeto a la gente por lo que es o en lo que cree. Dicho esto, gracias a la gente que nos vino a animar, nos vemos en el mundial", publicó el futbolista azulgrana en sus redes sociales el futbolista azulgrana.
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