Kiko Rivera junto a Lola, impasible tras las críticas por su entrevista: "¿Crees que me importa?"

Menos de 24 horas han pasado desde las demoledoras declaraciones de Kiko Rivera en 'De viernes' en las que aclaró lo referente a la venta de Cantora, cómo se gestó la reconciliación con su madre, Isabel Pantoja y se despachó a gusto con su exmujer, Irene Rosales. Y sólo fue un aperitivo de lo que será su próxima entrevista en el mismo espacio donde promete hablar largo y tendido.

Sus dardos a la madre de sus hijos pequeños han hecho arder las redes sociales, pero a Kiko las críticas le tienes sin cuidado. No se esconde, está tranquilo y tiene a su mejor apoyo a su lado, su novia Lola, con quien regresaba este sábado procedente de Galicia tras cumplir con su agenda profesional. En estas primeras imágenes el DJ ha confirmado cuál es su actitud y el cariz que ha tomado su vida ahora que está cerca de su madre.

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Irene Rosales ha preferido guardar silencio. Ella ya dijo lo que consideraba que tenía que decir, contó lo que creyó que se tenía que saber sobre su vida de pareja con el hijo de Isabel Pantoja y padre de sus dos hijas, y tras lo que éste explicó la noche del viernes ha dado la callada por respuesta. No ha sido el caso de su pareja, Guillermo, que le ha dedicado un mensaje de empoderamiento en su perfil de Instagram en el que le dice que se merece, entre otras cosas, respeto.