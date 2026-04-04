Mamarazzis
Leo, el nombre escogido por Fernando Alonso y Melissa Jiménez para su hijo
Ya se conoce el nombre del bebé, nacido en Mónaco, tras días de máxima discreción
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Aunque la discreción ha sido siempre la norma presente en la relación entre Fernando Alonso y Melissa Jiménez, el nacimiento de su primer hijo en común ha supuesto un torrente de titulares que los ha situado en el foco mediático, muy a su pesar.
La noticia se conocía el pasado 25 de marzo, cuando el piloto retrasaba un día su aparición en el Gran Premio de Japón por “motivos personales”, según informó su escudería. Horas más tarde, la BBC anunció que el piloto asturiano había sido padre.
La pareja, que ha llevado tanto su relación sentimental como el embarazo de Melissa con absoluto hermetismo, no ha confirmado aún ni el sexo ni el nombre de su bebé, fieles a su política de máxima privacidad. Sin embargo, varios medios de comunicación han apuntado que la criatura es un niño, como avanzó nuestra compañera Pilar Vidal.
Sobre su posible nombre ha habido un baile de informaciones que hoy, por fin, podemos aclarar. Tal y como ha confirmado el propio piloto, el bebé se llama Leonard y, según nos deslizan a las Mamarazzis fuentes directas del entorno más cercano de la pareja, en casa le llaman Leo.
Actualmente, Leo se encuentra junto a su madre en Mónaco, lugar donde también ha nacido. Precisamente allí empezamos a ver juntos a Fernando y Melissa y es donde han consolidado su relación. Según estas mismas fuentes, tanto Fernando como Melissa están “muy felices”.
Las primeras palabras del piloto confirmando el nacimiento de su primer hijo llegaron a través de DAZN, la plataforma donde trabaja Melissa como reportera: “Es un momento superfeliz y muy especial”, confesó, reconociendo también que "con un poco de estrés y de preocupación, de que todo saliese bien". “Salió bien, afortunadamente, tanto la mamá como el bebé”, confirmó, pero sin ofrecer detalles sobre el nombre del recién nacido.
El nacimiento ha coincidido con el GP de Japón, que se disputa en el circuito de Suzuka, obligando al piloto a estar lejos de su familia en un momento clave. Aun así, el asturiano pudo reorganizar su agenda para estar presente en el momento del parto junto a su pareja.
Para Alonso es su primer hijo y, para Melissa, el cuarto, ya que es madre de tres niños, Gala, Abril y Max, nacidos de su anterior matrimonio con el futbolista Marc Bartra. Para ambos empieza una nueva etapa con el pequeño Leo.
Leonard, el nombre escogido por la pareja, es de origen germánico y su significado está ligado a la simbología del león: un animal fuerte, noble y poderoso. En los últimos años, su diminutivo Leo ha experimentado un notable aumento, especialmente en España.
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