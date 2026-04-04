La confesión del escritor David Uclés: "Un día me escriben de 'La Voz' y me dicen, 'nos encantas, queremos meterte en el programa sin hacer casting. Vas directo'"

Antes de saltar a la fama como escritor, David Uclés, el fenómeno literario del momento, llegó a perseguir el sueño de convertirse en músico profesional. El escritor de 'La Península de las casas vacías' y flamante ganador del Premio Nadal por su nueva novela, 'La ciudad de las luces muertas', llegó a tocar en la calle e incluso recibió la suculenta oferta de aparecer entrar en el famoso programa musical 'La Voz'.

"He dado muchos conciertos y demás", explicaba en el programa 'En Clave de Rhodes' de la Cadena Ser. Aunque intentó hacerse un hueco en la radiofórmula, concretamente en Radio 3, no pusieron ni una sola vez sus canciones, lamentaba entre risas. Eso sí, logró cantar un fado para un programa de música portuguesa.

Propuesta de 'La Voz'

Pese a que en su momento no conseguir ser músico profesional le frustró, ahora admite que eso le ha permitido dedicarse con éxito ahora a la literatura, llegando a vender 300.000 ejemplares con 'La Península de las casas vacías'.

Quizá hubiera saltado a la fama como músico si hubiera aceptado una sorprendente propuesta. "Un día me escriben de 'La Voz' y me dicen, 'nos encantas, queremos meterte en el programa sin hacer casting. Vas directo'", contaba el escritor, que decidió declinar la invitación.

"Es verdad que no me conocía nadie y dije, a lo mejor es el trampolín que necesito", confesaba, aunque dice que no le gusta el formato, "como muy comercial" y que, por tanto, no iba con él ni sus valores.

Poco después, esta vez Cuatro, le propuso que participara en otro programa televisivo, bastante peculiar. "Al mes me escriben de un programa de la productora, bueno, de una de Cuatro, proponiéndome montarme en un camión, llevarme por toda la península buscándome novio y yo con mi arpa", comentaba entre risas. Otra propuesta rechazada.

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"Ahora no estoy viviendo"

Una de las cosas que reveló Uclés en esta entrevista es que tiene decidido retirarse durante un tiempo. "En verano me voy a retirar, en julio, y estaré un año y medio o dos sin hacer nada. Me mudo al extranjero", aseguró. "Voy a escribir, voy a trabajar, pero voy a vivir. Ahora no estoy viviendo, ahora estoy trabajando. Viviré y escribiré", concluyó.