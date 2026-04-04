Así es el barrio de Barcelona en el que vive Marc Giró

Marc Giró se ha convertido en un personaje icónico de la televisión y, de él, como de tantos otros famosos, se podría pensar que vive completamente aislado de la ciudad en alguna urbanización repleta de casas de lujo. Pero lo cierto es que, aunque es uno de los barrios más demandados y exclusivos por su alto precio, el catalán mantiene una vida tranquila en el corazón de Barcelona.

Uno de los barrios más caros de Barcelona

Por mucho que el barrio sea céntrico, el atractivo que tiene no es solo su localización, ya que en esta zona también se concentra una gran actividad cultural, con una amplia oferta de ocio.

Se trata del distrito del Eixample, donde el presentador de 'Late Xou' y del próximo programa 'Cara al show' vive junto a su pareja (también periodista), Santi Villas.

Se trata de uno de los sectores más conocidos y valorados de Barcelona, donde se combina la historia, la arquitectura, la vida urbana y una amplia oferta gastronómica.

A su vez, siempre está presente en los ránkings de las zonas con los precios de vivienda más altos de la ciudad: el precio por metro cuadrado es de 6.363 euros, según datos de Idealista en febrero de 2026. Además, el Paseo de Gràcia, que se encuentra en el mismo Eixample, es una de las calles más caras de España.

Su próximo programa llega pronto

El periodista catalán Marc Giró nació en Barcelona y se dio a conocer por colaborar en múltiples programas de televisión y algunos de radio. Uno de sus últimos grandes proyectos fue 'Late Xou', un programa de humor en el que ejerció de presentador entrevistando a personalidades del panorama nacional.

Ahora, muchos esperan el estreno de su nuevo formato, llamado 'Cara al show', que llegará el próximo mes.

Distrito del Eixample

El Eixample es conocido por algunos de sus edificios modernistas, que aportan un gran valor visual y cultura. Entre ellos, destacan la Casa Batlló o la Casa Milà, dos grandes obras del reconocido arquitecto Antoni Gaudí. Estos puntos culturales también elevan el valor del barrio y refuerzan su exclusividad.

Asimismo, cuenta con una ubicación privilegiada, pues se encuentra en el centro de Barcelona y está muy bien conectado a través de los diferentes medios de transporte con cualquier sitio de la ciudad.

A pesar de ser un barrio céntrico, los vecinos encuentran una vida tranquila, sin una sensación de bullicio. La estructura del barrio en cuadrícula, diseñada por el urbanista Ildefons Cerdà, además de ser un símbolo de modernidad y urbanismo, facilita la movilidad y favorece la sensación de estar en una zona poco gentrificada.

Vista aérea del barrio del Eixample de Barcelona. / EPC

Vivir en el Eixample supone para Marc Giró y para sus vecinos convivir con la historia, el arte y la cultura y, a la vez, disfrutar de un ambiente activo y dinámico.

Por lo tanto, además de ser uno de los distritos más caros, también es uno de los más completos.