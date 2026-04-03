Los vuelos con jet privado de Taylor Swift provocan daños climáticos millonarios: lo dicen la universidad de Stanford y Cambridge

Las emisiones de carbono emitidas en el pasado, hace más de 30 años, siguen causando daños e impacto económico significativo en la actualidad. Por ejemplo, una tonelada de Co2 emitida en 1990 causó 180 dólares en daños globales hasta 2020 y causará otros 1.840 dólares adicionales hasta 2100. Estas son las conclusiones a las que llega un estudio que publica la revista Nature, que establece un novedoso marco que permite relacionar las emisiones pasadas y futuras de fuentes específicas con daños monetizados y localizados geográficamente.

Y con ese marco, los científicos estiman los daños acumulados hasta 2100 debido a las emisiones de los jets privados de una serie de personalidades. Las emisiones generadas por Bill Gates, Jeff Bezos, Floyd Mayweather, Elon Musk, Jay-Z y Taylor Swift en 2022 generarán cada uno más de 1 millón de dólares en daños climáticos globales hasta 2100.

Además, una de las tesis del estudio es que el coste climático no se reparte de forma simétrica y que los grandes emisores pueden estar provocando pérdidas muy cuantiosas en economías que no son las principales responsables del calentamiento. Estiman, pues, que las emisiones de Estados Unidos desde 1990 habrían causado unos 500.000 millones de dólares en daños en India y 330.000 millones en Brasil.

Las emisiones de Taylor Swift

Las grandes giras musicales empiezan a reformularse para reducir las grandes emisiones que generan, con el ejemplo de Coldplay. Su gira que pasó por el Estadi Olímpic Lluís Companys fue la más sostenible de la historia, tras proponerse reducir al 50% las emisiones de carbono respecto a su último tour.

En ese sentido, Taylor Swift, reina absoluta del pop, siempre ha estado señalada en redes por su abuso de jets privados para desplazarse. En 2023, un año después de los daños climáticos que ha cuantificado el estudio de Nature, encabezó de nuevo el ranking de celebridades que más huella de carbono producen por vía aérea.

Los dos jets de Swift recorrieron 286.500 kilómetros en 2023, una distancia que equivale a dar 22,5 vueltas al mundo por el ecuador.

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El estudio científico de Nature subraya que sus cálculos no equivalen a una deuda legal o moral exigible, son una base científica para cuantificar daños, no una sentencia sobre cuánto debe pagar cada emisor para reparar daños.