Concurso de belleza
Vídeo | Una candidata a Miss Tailandia, viral por un accidente: sin dientes en plena presentación
La participante aspira a ser la ganadora para poder representar a su país en el Miss Grand International
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Miss Grand International (MGI) es un fenómeno de entretenimiento global que fusiona la belleza y la cultura en un único formato de competición. Según la página web del mismo concurso, su objetivo final es "empoderar a las concursantes para que se conviertan en artistas, ‘influencers’ y embajadoras de marcas globales que representan mucho más que belleza".
En el concurso figuran participantes de más de 90 países de todo mundo, donde la organización Miss Grand coronará como ganadora a la mujer que posea "las cuatro B", que son el cuerpo, la belleza, la inteligencia y los negocios ('body', 'beauty', 'brains' y 'business', en inglés).
Las miradas puestas en Tailandia
Pero antes de elegir a la que consideran la mujer más bella del certamen, cada nación organiza una competición para escoger a la mujer favorita de su país que posteriormente participará en el concurso global.
Esta vez, una de las participantes de Miss Tailandia ha protagonizado un momento un tanto peculiar durante la fase preliminar del concurso tailandés, celebrada el pasado jueves.
Kamolwan Chanago ha sido la representante de la provincia tailandesa de Pathum Thani (situada en el centro del país) que se ha vuelto viral, y no solo por su belleza.
Más de dos millones de visualizaciones
Mientras la candidata intenta hacer su presentación, las carillas de sus dientes (la fina lámina de porcelana o composite que se adhiere al diente para mejorar su estética) superiores caen. Sin embargo, Chanago ha reaccionado rápidamente, volviéndose a colocar las prótesis dentales e intentando que nadie se diera cuenta.
Sin embargo, el momento ha sido grabado por las cámaras y ya se ha vuelto viral en todas las redes sociales. En una cuenta de Instagram que sigue la actualidad de todos los concursos de Miss Grand, su vídeo ya acumula más de dos millones de visualizaciones.
La ganadora de Miss Grand Thailand se conocerá el próximo 28 de marzo y participará en la 14ª edición del MGI, que se celebrará en octubre de este año en la India.
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