Pitingo revela detalles de su boda con Laura Escuredo tras reencontrarse con su primer amor de juventud: "Yo tenía 14 años y ella 15"

En octubre de 2025 Pitingo sorprendía al anunciar en redes sociales su divorcio de Verónica Fernández tras más de 30 años de relación y un hijo en común. Una ruptura que se había producido hace un año y medio pero que había evitado hacer pública hasta el regreso a su vida de su primer amor de juventud, Laura Escuredo, con la que se había reencontrado recientemente y con la que había decidido dar una nueva oportunidad a su relación.

Y a principios de febrero, solo 4 meses después de confesar que estaba de nuevo enamorado, el artista compartía un post en Instagram revelando su compromiso matrimonial con su pareja: "Treinta años después, entendimos por qué. Me ha dicho que sí. ¡Felices!" publicaba con una imagen en blanco y negro de sus manos en la que el protagonista es el anillo de compromiso con el que la pidió a Laura que se casara con ella.

Una boda de la que ahora Pitingo ha desvelado en exclusiva ante las cámaras de Europa Press los primeros detalles tras su concierto en el Teatro Circo Price de Madrid con su espectáculo 'Pitingo y punto'.

"La verdad es que es uno de los momentos más bonitos de mi vida, y ahí estamos, preparando poco a poco. Se me junta con trabajo, por supuesto, gracias a Dios, pero feliz trabajo, amor, salud" ha reconocido, apuntando entre risas que tanto la fecha como los looks que lucirán tanto Laura como ella en su 'sí quiero' "es todavía una incógnita".

"Espero que sea este año sí, sí, sí. Ya con mi edad, ya no está uno para esperar mucho más. Yo sé lo que me digo, hay que darle la vuelta al jamón" ha bromeado. "En realidad ha pasado un año y pico casi separado. El divorcio ha sido luego, pero bueno, esas son las cosas de la vida que de repente hacen así los astros, se ponen en su sitio y ¿qué me ha dado? Bueno, me ha dado que es el primer amor de mi vida, ¿no? Y siempre queda el recuerdo ese" ha confesado, convencido de que esta Laura es la mujer de su vida.

Como ha expresado con una gran sonrisa, "fue mi primer amor, el primero. Yo tenía 14 años y ella 15. Y 30 años después nos hemos reencontrado. Y luego... casualidades de la vida, pues que ella está separada también y con un hijo de 14 años, yo con mi hijo de 14 años también. Y así después como otra vez, como un flechazo otra vez de nuevo, o sea que feliz de la verdad".

Y aunque ha revelado que "todo su entorno, mi hijo y mi familia están felices porque me ven contento", el cantante ha preferido no contarnos cómo se ha tomado su exmujer Verónica su próxima boda con Laura: "Eh, no sé, yo ahí ya no me meto yo en esas cosas, yo ahí no me meto, ¿sabes?".