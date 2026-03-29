Frank Cuesta sorprende al hablar de ‘Supervivientes’: “Me han llamado hasta en cinco o seis años”

Frank Cuesta, conocido como 'Frank de la Jungla', se encuentra participando en 'La Cárcel de los Gemelos', un programa de entretenimiento creado por los hermanos Carlos y Daniel Ramos, más conocidos como 'Zona Gemelos'.

El programa consiste en parejas que conviven en celdas y deben enfrentarse a desafíos de supervivencia extrema, además de compartir las 24 horas del día. Quien gane el concurso se llevará una cuantía de 250.000 euros. Sin embargo, el naturalista confesó en directo que los hermanos ya le han pagado un total 150.000 euros para que participe en 'La Cárcel de los Gemelos'.

A pesar de ganar todo ese dinero por permanecer encerrado 21 días, Cuesta lo está pasando realmente mal: "Esto no es Disneyland. Tengo que aguantar que revienten botellas, que las tiren por los aires y que cuando estoy durmiendo me tiren agua".

En su día, el herpetólogo ya explicó que la principal razón por la que aceptó la propuesta fue porque "van a pagar por la extensión del voladero, por la renovación del canal y del lago del santuario".

Ayer, 'Frank de la Jungla' reveló en directo el motivo por el que siempre ha rechazado acudir a 'Supervivientes' después de que un espectador de 'La Cárcel de los Gemelos' le preguntase: "¿Te llamarán para 'Supervivientes'?".

En ese instante, el naturalista se abrió en canal: "Mira, para 'Supervivientes' yo creo que me han llamado hasta en cinco o seis años, pero yo no tengo representante y nunca lo he tenido, así que siempre manejo yo las cosas".

Asimismo, 'Frank de la Jungla' reconoció que "siempre les he dicho lo mismo: 'Muchísimas gracias, pero yo no me puedo ir de mi casa tres meses, o dos, o uno, o lo que sea'".

Tiene claro que si él fuese a Honduras le gustaría aguantar hasta la última semana, ya que es muy competitivo y lucharía para ganar: "Sería para estar aguantando las máximas semanas posibles".

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"Mucha gente se piensa que porque no sales en los sitios, no te ofrecen cosas", concluyó.