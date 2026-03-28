Rosalía reaparece en Madrid junto a Loli Bahía tras cancelar su concierto en Milán por problemas de salud

Rosalía ha reaparecido en Madrid tras los problemas de salud que le obligaron a cancelar su último concierto en Milán. La artista ha sido vista comiendo junto a su amiga Loli Bahía, en una imagen que transmite normalidad a pocos días de su próxima actuación en la capital.

Tras la preocupación generada entre sus seguidores, la cantante ha vuelto a dejarse ver en público. Su presencia en la ciudad llega después del episodio que le obligó a frenar momentáneamente su agenda internacional.

Aunque evitó dar muchos detalles a la prensa, su actitud transmitía calma y normalidad tras el susto.

La artista aseguró estar "Bien," tras el episodio ocurrido en la ciudad italiana, donde se encontraba cumpliendo compromisos profesionales.

Noticias relacionadas

Rosalía tiene previsto subirse al escenario este lunes en Madrid, en un concierto que promete ser uno de los más esperados de su gira. Por su parte, Loli Bahía, amiga y apoyo de la cantante, ha sido una figura clave durante estos días complicados.