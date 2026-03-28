El pódcast de EL PERIÓDICO | Diez años del adiós de Johan Cruyff

Tras las elecciones, acometemos una semana en clave Barça. Para empezar, un incunable: hemos rescatado de nuestra fonoteca la primera entrevista que realizó Johan Cruyff en Barcelona, concedida a Radio Peninsular.

Diez años del adiós de Johan Cruyff

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