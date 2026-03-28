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El pódcast de EL PERIÓDICO

El pódcast de EL PERIÓDICO | Diez años del adiós de Johan Cruyff

Johan Cruyff

Johan Cruyff / JORDI COTRINA / EPC

Sergi Mas

Sergi Mas

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Tras las elecciones, acometemos una semana en clave Barça. Para empezar, un incunable: hemos rescatado de nuestra fonoteca la primera entrevista que realizó Johan Cruyff en Barcelona, concedida a Radio Peninsular.

Diez años del adiós de Johan Cruyff

Dónde escucharlo

'El pódcast de El Periódico' se publica cada fin de semana y se puede escuchar en las plataformas iVooxSpotifyPodimoGoogle PódcastAmazon Podcasts o Apple Podcasts.

Equipo

Idea: Albert Sáez.

Estudio de grabación: Manolita Studios.

Voz en off: Mercè Torrents.

Guión, edición y realización: Sergi Mas.

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