Noelia Castillo descansa, a pesar de la cruel campaña ultra en las redes

Por un puñado de votos El populismo arrasa con todo cuando intuye que hay algún voto en disputa. Le da igual, como se ha visto esta semana, provocar dolor o vergüenza ajena, o dejar en evidencia su escaso aprecio por la verdad. Con el caso de Noelia Castillo, la joven que cumplió el jueves su voluntad de morir en aplicación de la ley de eutanasia, se han traspasado todos los límites. En realidad, lo que han hecho Vox y otros grupos similares ha sido recoger la antorcha del supuesto derecho a la vida que asistía a Noelia, al parecer incluso contra su voluntad, que durante años han llevado su padre y el grupo ultracatólico Abogados Cristianos. Santiago Abascal escribió en X: "Estoy muy afectado por esta noticia. El Estado le quita a una hija a sus padres. Los menas la violan. Y la solución que le da el Estado es suicidarla. La España de Sánchez es una película de terror". Qué más da que esa versión no cuadre con la que dio la propia Noelia en la única entrevista que concedió, días antes de morir. Y qué más da que la mujer llevara más de dos años batallando en los juzgados por una muerte digna. La última frase del tuit no deja dudas sobre la intención política del líder de Vox. En mitad de una vorágine increíble de comentarios carroñeros, y entre sádicas convocatorias para rezar por el alma de la joven divulgadas por colectivos ultras, la muerte de Noelia propició también algunas reflexiones de calado, como las que expresó en X @UnSrdeBarcelona, que "como creyente" recordó que "una de las ideas centrales del cristianismo es la capacidad que nos da Dios de decidir (el libre albedrío)". "Noelia lo está ejercitando. Es una decisión suya. No nos corresponde a los demás juzgarla ni opinar", dice. También subraya la importancia del concepto de "compasión" para los católicos, y está bien que lo haga porque estos días muchos lo han olvidado.

Exterior del centro sociosanitario de Sant Pere de Ribes, donde estaba ingresada y ha fallecido Noelia. / Zowy Voeten

Víctimas que se revuelven En otras ocasiones, los populistas no tienen el camino tan expedito y se encuentran con alguien que planta cara a sus manipulaciones. Lo lleva haciendo durante años Consuelo Ordóñez, una persona inclasificable e incómoda porque, a pesar de que su hermano era concejal del Partido Popular y fue asesinado por ETA, sus denuncias contra el terrorismo abarcan a los que matan desde todas las trincheras ideológicas, y políticos de todo signo han recibido sus críticas cuando han intentado hacer un uso partidista de las víctimas. Pero esta semana no ha sido Consuelo Ordóñez quien ha salido al paso de quienes han intentado hacer un uso torticero de un atentado terrorista. En X, la hija de Isaías Carrasco, concejal del PSE en Mondragón asesinado por ETA en 2008, se enfrentó con un tuitero que intentaba criticar al PSOE con el siguiente mensaje: "Patxi López,el traidor cobarde, portando el féretro de Isaías Carrasco, su compañero de partido, vilmente asesinado por la etarra Amboto. La misma asesina que gracias a este sinvergüenza y su banda sanchista está en libertad teniendo una condena de 600 años y que ha cumplido seis". Acompañaba esas frases con la foto de López durante el funeral de Carrasco. "¿Te importaría dejar de utilizar la foto del féretro de mi padre y quitarla? Gente como tu me tiene hasta las narices ya", escribió Sandra Carrasco, que también se encaró con la misma razón con el agitador populista Vito Quiles: "¡No vuelvas a nombrar a mi padre para atacar a nadie! De verdad que llamaros miserables se queda corto. Pregúntame a mí que es lo que pienso si tienes narices, que lo mismo sales escaldado". Ninguno de los dos mensajes que provocaron sus protestas fueron eliminados por sus autores, lo que demuestra de nuevo el poco apego de algunos por la verdad y la decencia.

Vecinos de Arrasate aplauden al paso de féretro con los restos mortales de Isaías Carrasco, que es portado por compañeros y amigos. / X

Diagnósticos de risa El protagonista de la historia tragicómica de la semana en el ámbito deportivo es el delantero francés Kylian Mbappé. El jugador ha estado algunas semanas lesionado, y hace unos días un periodista francés afirmó que el Real Madrid se equivocó de rodilla cuando le hizo pruebas médicas, y que eso provocó un diagnóstico erróneo y un alargamiento de su tiempo de recuperación. Varios medios españoles corroboraron la información. Aunque Mbappé negó poco después esta versión, la situación era propicia para que los usuarios de las redes sociales exhibieran su ingenio, y quedó de nuevo claro que es mucho. "Militao en realidad no está lesionado y lleva varios meses en plena forma; los servicios médicos del club se equivocaron y examinaron la rodilla de Chendo", escribió en X @Hechi9248. "Ferland Mendy ha estado lesionado todos estos años porque el cuerpo médico del Real Madrid ha estado tratando al exportero del Chelsea, Edouard Mendy, durante todo este tiempo", sostuvo @MHassanFootball. Y en esa línea iban muchos comentarios, y así pasaba la gente la semana. Pero lo que pocos esperaban es que, de nuevo desde Francia, se cuestionara en el mismo sentido otro diagnóstico de los servicios médicos del Real Madrid. "Según varias fuentes, también examinaron el tobillo izquierdo de Eduardo Camavinga en la pierna equivocada durante la resonancia magnética, que tuvo lugar el 3 de diciembre en Bilbao", informaba el jueves el diario 'L’Equipe'. En ese momento, muchos usuarios de las redes sociales empezaron a elucubrar con quién está detrás del equipo de doctores del Real Madrid. Las dos bromas que tuvieron más éxito sitúan en la cúpula de los servicios médicos o bien a Nick Riviera, de Los Simpsons, o bien a un especialista llamado Joan Laporta.