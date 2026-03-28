Bella Freud, la diseñadora que convirtió el psicoanálisis de su bisabuelo en podcast

Antes de que Bella Freud (Londres, 1961) se convirtiera en diseñadora y alcanzara fama mundial con su videopodcast ‘Fashion Neurosis’, posó para Lucian Freud. Lejos de matar al padre, ella tuvo que esforzarse para llegar a conocerlo. El pintor, que tenía 14 hijos reconocidos con seis mujeres diferentes, estaba embebido en su arte. Así que Bella Freud se coló en el cuadro y posó para él hasta en una decena de obras: de ‘Bebé sobre sofá verde’ a 'Bella Freud desnuda', donde aparecía con unos veinte años. Durante las maratonianas sesiones en que la retrataba, charlaban. Lucian le legó la perseverancia en el arte, cree ella. De su bisabuelo, el Freud original, tomó prestado el hipnótico tono de su voz y una asombrosa capacidad para que sus entrevistados se le confiesen. De Julianne Moore a Charlotte Gainsbourg, pasando por Kate Moss, David Cronenberg o Karl Ove Knausgård, todos de fama mundial y talento infinito.

‘Fashion Neurosis’ juega deliberadamente con el imaginario del psicoanálisis. Plano cenital de los entrevistados, tendidos como si estuvieran en el diván, luz cálida y tic tac audible. Antes Bella Freud puso en marcha una exitosa línea de suéteres con el eslogan ‘psicoanalisis’, poco después de lanzar su firma de moda en los 90. También hubo un perfume del psicoanálisis, con notas de flor de tabaco, madera de cedro, ámbar y almizcle.

En su videopodcast rompe el hielo preguntando al invitado por qué ha elegido el atuendo que lleva. A partir de aquí se entabla una conversación intimista, donde la entrevistadora comparte de vez en cuando cuestiones personales. A Rosalía le habló de su madre, la irlandesa Bernardine Coverley, un espíritu libre que no supo guiarla en la transición a la edad adulta. Al escritor y periodista de ‘The New Yorker’ Hilton Als le contó que de los seis a los ochos años vivió en Marruecos y luego tuvo que aclimatarse a East Sussex, junto con su madre y su hermana, la escritora Esther Freud, con un periodo en el que rondaba por Inglaterra en una caravana donde hippies de clase alta convivían con gitanos y que ella recuerda de lo más ordenado de su infancia.

Aristocracia intelectual, se fue de casa a los 16 años rumbo a Londres. En el ‘college’ entró en contacto con la escena punk, de la que tomó prestada no pocas ideas para sus posteriores creaciones. A la diseñadora Vivianne Westwood, que le abrió las puertas de la moda al elegirla como su asistente apenas alcanzada la mayoría de edad, la conoció en un club en Camden.

Luego estudió moda en Roma: un jersey rojo con un 1970 tejido por delante es uno de sus diseños más memorables. En la actualidad, aún cultiva las camisetas y jerséis con mensaje y prendas andróginas de sastrería como las que ella misma luce en ‘Fashion Neurosis’. Nunca ha ocultado que le sirve como plataforma publicitaria de sus diseños

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Pese a que su niñez libérrima tuvo sus ventajas y define a su padre como un pilar y una fuerza de la naturaleza, como madre ha elegido un modelo mucho más tradicional, confiesa. Tiene un único hijo, James Lux Fox, que a sus 25 años apunta maneras en el cine, fruto de su matrimonio con el periodista y escritor James Fox, de quien se separó en 2017. A sus 64 años, Bella Freud es tendencia.