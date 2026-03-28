La sorprendente reflexión del artista Kidd Keo ante las críticas por machismo: "Un misógino odia a las mujeres y a mí me encantan"

El artista español Kidd Keo ha reivindicado su cambio personal y cargado contra el discurso vacío en las redes sociales en una entrevista en EFE, en la que segura haber transformado "todo" en su vida, más allá de su faceta musical, mientras se prepara para debutar en el boxeo en 'La Velada' organizada por el influencer Ibai Llanos.

Keo se enfrentará al argentino Lit Killah en 'La Velada del Año VI', un evento de boxeo aficionado entre creadores de contenido y celebridades con actuaciones musicales retransmitido en la plataforma Twitch cada año desde 2021. "Es el mejor ejercicio. Uno normalmente todo el rato duda de uno mismo y tú en el boxeo no puedes dudar de ti mismo, porque no puedes entrar en una pelea pensando que vas a perder", aseveró el trapero.

Hablar "con peso" en Internet

Todas las letras que escribe Kidd Keo o Padua Keoma Salas Sánchez (Alicante, 1995), su nombre real, tienen "un porqué" y todo lo que dice "tiene un peso o un trasfondo" aun cuando se equivoca. Aunque ahora lo afrona mucho más "tranquilo" que cuando empezó en la industria con 19 años.

"Me ha costado mucho darme cuenta de que la gente habla sin peso", lamentó. "Si la gente fuera más como yo en ese sentido, a lo mejor el mundo iría de otra forma, no sé si mejor o peor, pero iría de otra forma", apuntó después.

"Me empezaron a decir machista y misógino"

A este joven artista le "quema" más "la gente que habla sin peso"a las críticas. "Cuando alguien opina sin tener ni puta idea, eso es lo que me quema", apuntó. De hecho, recordó uno de los momentos que más le marcaron en la etapa en la que empezó en la música, hace más de diez años: "Cuando era un niño que tenía 19 años y me empezaron a decir machista y misógino, no sabía ni lo que querían decir esas palabras", relató.

El alicantino explicó que la primera vez que le llamaron así, tuvo que buscarlo en Internet y se dijo a sí mismo, "¿Misógino? Un misógino odia a las mujeres y a mí me encantan las mujeres". Keo también criticó que la información hoy en día, con la inteligencia artificial, "no tiene ningún peso" y que Internet les da a "todos" la capacidad de "escribir lo que sea, no teniendo ni puta idea".

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Así, subrayó que antes, "si no tenías un discurso enriquecido de conocimiento eras un despojo, la gente no te tomaba en serio", para después arremeter con que hoy en día "se aplaude la estupidez".