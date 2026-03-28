La adolescencia de Rosalía en este pueblo de la Catalunya central: "Iba en coches tuneados y cantaba Camarón"

Antes de recorrer el mundo presentando 'Lux' y con una nueva imagen volcada en la fe, Rosalía pasó su infancia y adolescencia en las calles de un pueblo de poco más de 8.000 habitantes. En Sant Esteve Sesrovires asegura haber ido "en coches tuneados" y descubrir a "Camarón", uno de los referentes españoles del flamenco que marcó su estilo musical cuando arrancó su prolífica carrera artística.

El municipio del Baix Llobregat se encuentra a menos de 40 km de la capital catalana y se puede acceder fácilmente en transporte público, mediante la R6 de los Ferrocarriles Catalanes. A pesar de la poca popularidad del pueblo, lo cierto es que es una de las localidades más importantes de Catalunya y acoge fábricas históricas que lo convirtieron en uno de los principales focos industriales de España.

Una historia arraigada al vino y a la uva

Sant Esteve Sesrovires tiene antecedentes que se remontan a la época romana, pero no es hasta mediados del siglo XIX que pasó a ser uno de los principales centros industriales, tras la construcción de hasta 150 fábricas, las cuales se mantienen abiertas hoy en día y son un atractivo turístico.

Además de la construcción del núcleo urbano, el pueblo se encuentra a los pies de la sierra de Montserrat, lo que permite disfrutar de unas vistas increíbles de la montaña. El municipio esconde antiguas casas de campo que reafirman su pasado y presente agrícola, arraigado al vino y a la uva.

Es el caso de las Cavas Roger Goulart (1920), un edificio modernista donde el ladrillo se combina con ornamentación de paneles cerámicos en verde que representan la uva.

Ruta de las Masías

Asimismo, la masía Ca n’Estella, posiblemente del siglo XI, contiene una bodega de barricas centenarias y un patio interior ajardinado y decorado con motivos del mundo del vino.

La Masía Bach (1915), obra de Josep Maria Sala, es de estilo neoclásico, produce 18 variedades diferentes de vinos y pertenece al Grupo Codorníu, famoso por sus vinos y cavas de alta calidad.

Otras de sus casas famosas son el mas de Can Farràs, que actualmente acoge las oficinas del ayuntamiento, el de Can Canals Nubiola o el de Can Margarit.

Estas se pueden descubrir a través de la Ruta de las Masías, que pasa por 16 de estas fantásticas casas.

Senderismo a los pies de la montaña

La construcción más emblemática del pueblo es sin duda su iglesia parroquial del siglo XIX, que se alza sobre el resto de edificios del núcleo urbano.

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Para completar la visita al pueblo, el entorno natural cuenta con dos rutas de senderismo por los alrededores de la masía de Can Canals y Nubiola: la Ruta Verde y la del Parque Canals y Nubiola.