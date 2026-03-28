Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Operación salidaBebé BarcelonaTiempoJuntsRodaliesNoelia CastilloTer StegenIránCentrales de bombeoCambio de hora 2026
instagramlinkedin

Famosos

Adiós a la casa de Isabel Pantoja: Cantora pierde el letrero con su nombre

Cantora cambia de manos y deja de pertenecer a Isabel Pantoja: qué hay detrás de la compra millonaria y quién es su nuevo propietario

Entrada de la Finca Cantora sin su cartel

Entrada de la Finca Cantora sin su cartel / EUROPA PRESS

EP

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

"Ésta es mi casa", es una de las míticas frases de Isabel Pantoja que aún resuenan en los oídos cuando hacía gala de su carácter frente a los medios de comunicación hace años y enfatizaba el 'mi' para que quedara claro que ella era la dueña y señora de la finca Cantora.

Su casa, testigo de su historia de amor con 'Paquirri', cuyas puertas llegó a abrir en numerosas ocasiones para dar exclusivas y gritar a los cuatro vientos precisamente su felicidad familiar y una casa que también fue testigo de los momentos más amargos cuando enviudó sin haber cumplido los 30 y con un bebé de pocos meses.

Una finca situada en el término municipal de Medina Sidonia, con un azulejo de fondo oscuro y con letras blancas en el que se leía claramente el nombre del impresionante complejo a la entrada del camino que llevaba a la casa y a las tierras que formaban los dominios de la tonadillera y del que hoy no queda ni rastro.

Noticias relacionadas

Tan sólo se conserva en la inmensa puerta, siempre abierta, el hierro con las iniciales FR de Francisco Rivera. Resquicios de la época dorada del torero que en su día la compró, cumpliendo su sueño al convertirse en la primera estrella del escalafón y que con el paso de los años ha sido lugar de momentos felices, de escenas para olvidar según el relato de Isa Pantoja, y motivo de la ruptura familiar.

TEMAS

  1. Uno de cada 10 trabajadores de baja laboral recibirá una llamada de un inspector médico durante su recuperación
  2. Level suspende el vuelo entre Barcelona y San Francisco por falta de motores de aviones a partir del 30 de abril
  3. Piezas mal colocadas y problemas en las pruebas, razones del retraso en la entrega de los nuevos trenes de Rodalies de Alstom
  4. Santi (Abascal) y Juanma (Moreno Bonilla), dos chicos de Nuevas Generaciones cuyos caminos se entrelazan
  5. ‘MasterChef Celebrity’ se reinventa: RTVE prepara una edición 'All Stars' por su décimo aniversario
  6. Junts rechaza la prórroga de alquileres: 'Hay casos en que el propietario del piso es más vulnerable que el que está dentro
  7. El Gobierno permitirá expropiar terrenos para construir centrales de bombeo y amplía de 7 a 12 años el plazo máximo para su construcción
  8. Las mentiras del caso Noelia: de la violación por parte de extranjeros en un centro de menores a la falta de tratamiento psiquiátrico

Meloni, ante el fin de su 'invencibilidad': purgas internas y el fantasma de elecciones anticipadas

Meloni, ante el fin de su 'invencibilidad': purgas internas y el fantasma de elecciones anticipadas

Feijóo termina de afinar su particular 'no a la guerra'

Feijóo termina de afinar su particular 'no a la guerra'

La crisis económica en Argentina y los escándalos de corrupción minan la popularidad de Milei

La crisis económica en Argentina y los escándalos de corrupción minan la popularidad de Milei

La Sagrada Família y el castillo de Montjuïc se apagarán este sábado para unirse a la vigésima edición de la Hora del Planeta

La Sagrada Família y el castillo de Montjuïc se apagarán este sábado para unirse a la vigésima edición de la Hora del Planeta

La nueva estafa sobre Amazon Prime Video: la tecla de tu móvil que puede dejarte sin nada

La nueva estafa sobre Amazon Prime Video: la tecla de tu móvil que puede dejarte sin nada

La premiada y “elitista” Droguería Rovira: “El día que tenga papel de wáter en el mostrador, es que estoy cerrando”

La premiada y “elitista” Droguería Rovira: “El día que tenga papel de wáter en el mostrador, es que estoy cerrando”

¿Oír o escuchar a Noelia?

¿Oír o escuchar a Noelia?

Opel Astra 2026: Evolución con sentido común

Opel Astra 2026: Evolución con sentido común