Adiós a la casa de Isabel Pantoja: Cantora pierde el letrero con su nombre

"Ésta es mi casa", es una de las míticas frases de Isabel Pantoja que aún resuenan en los oídos cuando hacía gala de su carácter frente a los medios de comunicación hace años y enfatizaba el 'mi' para que quedara claro que ella era la dueña y señora de la finca Cantora.

Su casa, testigo de su historia de amor con 'Paquirri', cuyas puertas llegó a abrir en numerosas ocasiones para dar exclusivas y gritar a los cuatro vientos precisamente su felicidad familiar y una casa que también fue testigo de los momentos más amargos cuando enviudó sin haber cumplido los 30 y con un bebé de pocos meses.

Una finca situada en el término municipal de Medina Sidonia, con un azulejo de fondo oscuro y con letras blancas en el que se leía claramente el nombre del impresionante complejo a la entrada del camino que llevaba a la casa y a las tierras que formaban los dominios de la tonadillera y del que hoy no queda ni rastro.

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Tan sólo se conserva en la inmensa puerta, siempre abierta, el hierro con las iniciales FR de Francisco Rivera. Resquicios de la época dorada del torero que en su día la compró, cumpliendo su sueño al convertirse en la primera estrella del escalafón y que con el paso de los años ha sido lugar de momentos felices, de escenas para olvidar según el relato de Isa Pantoja, y motivo de la ruptura familiar.