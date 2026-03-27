Frank Cuesta revela cuánto le han pagado por entrar en ‘La Cárcel de los Gemelos’

Frank Cuesta sorprendió a todos al revelar que participaría en 'La Cárcel de los Gemelos', un formato creado por los hermanos Carlos y Daniel Ramos, conocido como 'Zona Gemelos'. La noticia causó gran revuelo mediático, ya que se desconocía cuál era la verdadera motivación del naturalista para participar en este reality show tan polémico en redes.

El programa consiste en parejas que conviven en celdas y deben enfrentarse a desafíos de supervivencia extrema, además de compartir las 24 horas del día. Quien gane el concurso se llevará una cuantía de 250.000 euros.

Este podría ser el principal motivo por el que participó el herpetólogo, pero en directo reveló la cantidad de dinero que le habían pagado por su presencia, después de leer un comentario de un seguidor.

El naturalista confesó que los hermanos Ramos le habían pagado un total de 150.000 euros: "Eso es lo que yo valgo, imagínate". A pesar de ganar todo ese dinero por permanecer encerrado 21 días, Cuesta lo está pasando realmente mal, especialmente por la convivencia con los otros concursantes.

Quiso dejar claro que "no es Disneyland. Tengo que aguantar que revienten botellas, que las tiren por los aires, que se insulte, se amenace, todos hablen a gritos todo el tiempo, y que cuando estoy durmiendo me tiren agua".

Frank Cuesta, en peligro. / Youtube

¿En qué invertirá el dinero?

Cuando los hermanos Ramos anunciaron en directo que Cuesta iba a participar en 'La Cárcel de los Gemelos', el naturalista aprovechó la ocasión para explicar el principal motivo por el que aceptó la propuesta.

En primer lugar, el herpetólogo empezó explicando que "la verdad es que muchos os preguntaréis qué hago aquí, cuando yo siempre he dicho 'no' a realities, 'no' a sponsors, 'no' a fiestas, y 'no' a publicidad".

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La principal razón por la que aceptó la propuesta fue porque "van a pagar por la extensión del voladero, por la renovación del canal y del lago del santuario". En ese instante, no se sabía cuánto iba a costar en total, pero Cuesta ya confirmó que le habían pagado 150.000 euros por participar en 'La Cárcel de los Gemelos'.