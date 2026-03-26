La Pedrera, escenario icónico de la presentación de la nueva colección de la firma joyera UNOde50, en el gran año de Barcelona y Gaudí

Barcelona era el lugar indicado. Por su peso creativo, por su vínculo con la arquitectura y por el simbolismo que adquiere en 2026, cuando la ciudad celebra el centenario de Gaudí y se proyecta además como Capital Mundial de la Arquitectura. En ese contexto, UNOde50 ha elegido La Pedrera para presentar los nuevos diseños de Ediciones Limitadas, la línea más exclusiva de la marca, en una puesta en escena que conecta joyería, identidad y patrimonio.

La elección de Casa Milà no responde solo a su potencia estética. La obra de Antoni Gaudí encarna una forma de entender la creación en la que conviven oficio, imaginación y materia, tres códigos que también forman parte del ADN de UNOde50. A ello se suma, además, el vínculo directo de la firma con el edificio, donde cuenta con una de sus tiendas más emblemáticas.

El evento de Ediciones Limitadas, en la Sala Quatregats de la Pedrera / UNO DE 50

La presentación, este miércoles al caer el sol, se convirtió en una experiencia inmersiva pensada para acompañar el relato de la campaña SS26, 'La Ciudad que te refleja'. A través de un recorrido guiado por el interior de La Pedrera, los asistentes VIP fueron descubriendo distintas capas del universo de la marca hasta llegar a la exposición dedicada a 'Ediciones Limitadas', instalada en la Sala Quatregats. Allí, la actuación de Carla Delgado añadió un componente escénico y emocionala la cita.

Perfiles famosos

Entre los invitados figuraron Nina Urgell, empresaria e 'influencer'; Eva Ruiz, presentadora; Julieta, cantante; Alicia Falcó, actriz; Álex Béjar, actriz; Albert Baró, actor; Luc Loren, influencer y DJ; África Adalia, cantante e 'influencer'; Eduard Torres, modelo; Baya Gorbusha, creadora de contenido; Elena Brotons, 'influencer'; y Toccororo, DJ. Una lista de perfiles ligados a la moda, la cultura y el entretenimiento que encaja con la dimensión expresiva que la marca quiere imprimir a esta colección.

La empresaria e 'influencer' Nina Urgell. / UNO DE 50

Porque el centro de la presentación estaba, en realidad, en las piezas. Los nuevos diseños de Ediciones Limitadas mantienen intacto el espíritu fundacional de la firma a través de 50 piezas únicas y numeradas, realizadas artesanalmente en Madrid y distribuidas de forma selectiva a nivel internacional. Cada joya incluye certificado de autenticidad y acceso a un servicio de restauración y atención personalizada, reforzando su carácter de objeto exclusivo y duradero.

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Más allá de su valor material, la colección se apoya en una idea de fondo: la ciudad como reflejo de quienes la habitan. Bajo esa premisa, UNOde50 propone sus joyas artesanales como una extensión de la personalidad.