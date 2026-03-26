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Tamara Gorro y Blanca Romero se encuentran por primera vez... sin rastro de Cayetano Rivera

El inesperado encuentro entre ambas transcurre con cordialidad y elogios mutuos, mientras cada una reafirma su momento personal y sentimental lejos de la polémica

Blanca Romero explica por qué borró todas sus fotos de Instagram con Quique Sánchez Flores y se pronuncia sobre la relación de Cayetano Rivera y Tamara Gorro

Tamara Gorro y Blanca Romero se encuentran por primera vez... sin rastro de Cayetano Rivera

Tamara Gorro y Blanca Romero se encuentran por primera vez... sin rastro de Cayetano Rivera

Tamara Gorro y Blanca Romero se encuentran por primera vez... sin rastro de Cayetano Rivera / FOTO Y VÍDEO: Europa Press

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Centrada en su recuperación en medio de sus últimos problemas de salud que le han impedido llevar una vida normal, Tamara Gorro ha reaparecido ante las cámaras para acudir al nuevo lanzamiento de Geely en España, uno de los grupos de automoción más innovadores a nivel mundial. Sin rastro de Cayetano Rivera que parece estar más que integrado en el círculo familiar más íntimo de la colaboradora, sí que pudimos ver a Blanca Romero, ex mujer del diestro y madre de su hija mayor Lucía Rivera.

Ambas muy correctas y cordiales, se dedicaban bonitas palabras de cariño y admiración demostrando que Cayetano ocupa un lugar muy especial en sus vidas. "Maravillosa, yo te hablo como profesional, porque no la he tratado mucho. Una actriz fantástica, una persona maravillosa. Poco más te puedo decir" reconocía Tamara cuando le preguntaban por la actriz. Aunque la actual pareja de Cayetano aseguraba que no conocía personalmente a Blanca, sí que confirmaba que hubo contacto previo entre ellas. En cuanto a su situación sentimental junto al diestro, Tamara volvía a insistir en la discrección y en mantener esta relación lo más alejada posible del revuelo mediático que les rodea a ambos en su día a día. "Si tú me preguntas cómo estás en general, pues estoy feliz, pese a lo que esté pasando" sentenció al respecto.

Por su parte, Blanca Romero también se mostraba sincera al hablar de su encuentro con la colaboradora de televisión: "La vi en la puerta, coincidí con ella, ya la saludé, que viene guapísima". Además, la actriz también le deseaba lo mejor tras sus problemas de salud: "También es todoterreno, como yo, que estamos paradas poco y necesitamos vidilla. Pero bueno, ya está estupenda, ya está bien".

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Cansada de los constantes rumores de ruptura con Quique Sánchez Flores que le han acompañado en las últimas semanas, Blanca dejaba muy claro que está más enamorada que nunca del entrenador: "Ya se aclaró en su momento. Estoy más feliz y enamorada que nunca. Ya hemos pasado el sarampión".

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