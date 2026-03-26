Las Mamarazzis repasan la vida de Isabel Preysler en un nuevo programa en vivo en la Casa Seat

Las Mamarazzis, Laura Fa y Lorena Vázquez, se reencontarán con sus seguidores este viernes, 27 de marzo, en un nuevo programa en vivo en la Casa Seat dentro de su serie 'Enciclopedia Rosa', que en cada edición repasa la vida de un personaje relevante de la prensa del corazón.

Esta nueva edcidión estará dedicada a comentar la trayectoria de la socialité hispano-filipina Isabel Preysler. La empresaria, que publicó hace unos meses sus memorias, fue esposa de Julio Iglesias (con el que tuvo tres hijos, Chábeli, Julio José y Enrique Iglesias), Carlos Falcó (con quien tuvo a Tamara Falcó) y Miguel Boyer (con quien tuvo a Ana Boyer)

Las entradas para este encuentro con las Mamarazzis se agotaron solamente cinco minutos después de que ellas lo anunciaran en directo a través de su pódcast.

Como en cada programa en directo con oyentes y lectores, Fa y Vázquez ofrecerán un repaso, con su humor característico, sobre la celebridad elegida, que quedará grabado en formato de pódcast y posteriormente publicado en las plataformas. Al terminar esta primera parte, las periodistas darán paso a un espacio sin micrófonos y un turno de preguntas de los asistentes, donde hablarán sin filtros y contarán intimidades del personaje escogido o de otros rostros conocidos.

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