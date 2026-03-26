Así es la lujosa vivienda de Pedro Almodóvar en Madrid: 400 metros cuadrados en un exclusivo barrio

La reciente visita del cineasta Pedro Almodóvar a 'La Revuelta' para publicitar su última película 'Amarga Navidad' ha reavivado uno de los debates más latentes de los últimos años: la distancia entre el discurso ideológico de las figuras culturales y su estilo de vida. Y es que, el cineasta manchego conocido por su activismo y visión progresista, no ha tardado en ser criticado por el contraste de sus palabras frente al entorno en el que vive.

Entre estos elementos, el principal foco de tensión viene precisamente de su lujosa vivienda en el barrio de Argüelles en Madrid. Con un precio que oscila entre los 7.892 y los 8.331 euros por metro cuadrado, Almodóvar reside desde hace casi dos décadas en el Paseo del Pintor Rosales, una de las zonas más caras de la capital.

Paseo del Pintor Rosales, una de las zonas más caras de Madrid / Madrid Film Office

Vistas a enclaves naturales e históricos, con atardeceres como valor añadido

Con 400 metros cuadrados, la vivienda del cineasta destaca por su amplitud y por su ubicación estratégica dentro de la ciudad. Sus grandes ventanales permiten observar el Parque del Oeste y el Templo de Debod, dos de los enclaves naturales e históricos más emblemáticos de Madrid. Así, su orientación y vistas hacen de los atardeceres un valor añadido a la experiencia de vivir en esta ubicación.

Pese a estar en el centro de la ciudad, esta conexión visual con las zonas verdes permiten una sensación de tranquilidad muy distinta al bullicio urbano. El Paseo del Pintor Rosales, caracterizado por este ambiente relajado y su proximidad a zonas naturales, es uno de los grandes "miradores" de Madrid, lo que lo coloca entre las áreas más caras de la ciudad.

El barrio de Argüelles: estudiantes, familias y profesionales

Pese a la privilegiada ubicación, es importante denotar que el barrio de Argüelles no es un espacio homogéneo o cerrado. La zona, de clase media-alta, cuenta con perfiles profesionales, como el cineasta, de alto poder adquisitivo, pero su cercanía a la universidad también lo convierte en el lugar de reunión de los estudiantes madrileños, además de las familias que ya estaban asentadas desde hace décadas.

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Rosaleda del Parque del Oeste / Turismo Madrid

El propio barrio, una mezcla de tradición y dinamismo urbano, parece reflejar la dicotomía del personaje que lo habita, que, en su férrea defensa centrada en la desigualdad y en tensiones sociales genera fricciones por la posición de privilegio desde la que procede.