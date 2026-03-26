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Nueva embajadora

Loli Bahia, amiga inseparable de Rosalía y 'top' del momento, protagoniza la campaña S/S26 de H&M

El gigante sueco ficha a uno de los nombres más cotizados de las pasarelas para presentar su nueva colección femenina de primavera: nostalgia atrevida y divertida, en la que se mezclan influencias de los años 80, 90 y 2000

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Loli Bahia, vestida de primavera con la nueva colección de H&amp;M.

Loli Bahia, vestida de primavera con la nueva colección de H&M. / H&M

Laura Estirado

Laura Estirado

Barcelona
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La primavera ya tiene nuevo rostro en H&M. La firma ha elegido a Loli Bahia como imagen de su nueva campaña femenina S/S 2026, confirmando el gran momento de la modelo hispanofrancesa, de padre español, convertida en una de las figuras más comentadas de la moda internacional. Las grandes firmas se la disputan, y además, en los últimos meses se ha convertido en amiga inseparable de Rosalía, con quien ha estado recientemente disfrutando de música, en el concierto de la diva catalana en París, y paseando juntas por sus calles.

Con su estética informal, rebelde y magnética, la 'it girl' del momento se suma así a la larga lista de grandes nombres que en algún momento han prestado su imagen a la marca, como Alessandra Ambrosio, Naomi Campbell, Ashley Graham, Natalia Vodianova, Gigi Hadid, Adriana Lima o Kendall Jenner.

Loli Bahia, para la nueva campaña del gigante sueco.

Loli Bahia, para la nueva campaña del gigante sueco. / H&M

Nostalgia atrevida y divertida

Bahia, que debutó en las pasarelas en 2020, protagoniza una campaña que abraza una nostalgia atrevida y divertida, en la que se mezclan influencias de los años 80, 90 y 2000 para reinterpretar el armario contemporáneo. La nueva colección de H&M juega con el contraste entre pasado y presente, y encuentra en la modelo a la embajadora perfecta de ese universo sofisticado y desenfadado al mismo tiempo.

"Me encantó construir el universo de la colección S/S 2026: es sensual, aguda, fluida, provocativa y refinada. Teníamos tantas referencias increíbles en nuestro mood board, desde chicas de Silverlake hasta tendencias de 2010 y clásicos de Indie Sleaze", ha señalado Eliana Masgalos, directora de Diseño de Moda Femenina en H&M.

Ganchillo y siluetas fluidas

Entre las piezas más destacadas de la colección sobresalen los bordados opulentos y el ganchillo, presentes en blusas con flecos, vestidos, chalecos semitransparentes y prendas ultradetalladas. Los vaqueros de lavado medio se combinan con piezas de cuero, como chaquetas cortas de líneas gráficas o anoraks, mientras que los volúmenes exagerados contrastan con siluetas fluidas.

Tres 'looks muy de los 80, 90 y 2000 de la nueva colección de H&amp;M.

Tres 'looks muy de los 80, 90 y 2000 de la nueva colección de H&M. / H&M

La paleta cromática va del beige arenoso al blanco frío y al negro clásico, con acentos en rojo que elevan el conjunto con un glamour sensual e intenso.

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En las imágenes de campaña, Loli Bahia luce con una elegancia moderna blusas con detalles de bufanda, faldas superpuestas sobre pantalones, tops bandeau asimétricos y chaquetas de frontal curvado adornadas con botones. Una propuesta que actualiza el 'athleisure' desde la artesanía y la textura.

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