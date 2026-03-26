Isa Pantoja rompe su silencio sobre su posible reconciliación con su madre: "No quiero dar ningún paso..." | VÍDEO
La hermana de Kiko Rivera
Alejada del foco mediático desde que salió a la luz la reconciliación de Isabel Pantoja y Kiko Rivera después de 6 años distanciados, y de que diferentes medios de comunicación hayan asegurado que la tonadillera también tendría intención de llamar a su hija para retomar su relación, Isa Pantoja ha reaparecido ante las cámaras y ha roto su silencio sobre si ha tenido noticias de su madre en estas semanas en las que la paz familiar parecía más cerca que nunca.
La prima de Anabel Pantoja, finalista del programa 'Decomasters' de TVE junto a su marido Asraf Beno, con el que tendrá que enfrentarse a las parejas formadas por Mar Flores y Carlo Costanzia; Los Gemeliers; y Raquel Meroño y Belén López-, se encuentra centrada en su maternidad y volcada en sus dos hijos, Alberto (12) y Cairo (que en junio cumplirá un año).
Acto en Madrid
Pero este miércoles ha aparcado momentáneamente su vida familiar para amadrinar en Madrid el lanzamiento en España de Geely, uno de los grupos de automoción más innovadores a nivel global, junto a otros rostros conocidos como Blanca Romero, Tamara Gorro, Alba Carrillo, y Nagore Robles.
Y con la sinceridad que la caracteriza ha confesado que por el momento no ha tenido ningún tipo de contacto ni con su madre, ni con su hermano Kiko: "Veo a muchos medios diciendo muchas cosas por boca de terceros y lo que veo es que al final son solo eso: palabras. O sea, cosas que dicen pero luego no se hace. Pero bueno, no me sirve tampoco porque son de terceros. Ya te digo, a mí me gustan las cosas que se demuestran con el tiempo", ha explicado.
"Que se vea con el tiempo"
"Es que yo estoy en otra historia. Ahora mismo no quiero que me perjudique nada. Ni que me beneficie ni nada. Yo toda la información que tengan terceros de mi familia, que hagan conmigo y tal, no lo va a saber nadie. O sea, hasta por lo menos no saber que es duradero 100%. Entonces, yo no quiero dar ningún paso en falso, quiero llevármelo todo para mí. Quiero disfrutar de mi maternidad y lo demás pues que se vea con el tiempo", ha reconocido, dejando entrever que, aunque la llamada de su madre se produzca, no contará nada hasta que su acercamiento sea real y definitivo.
De ahí que deje en el aire si Isabel o Kiko han dado ya algún paso -aunque sea a través de algún intermediario- para retomar su relación. "Es que yo no voy a afirmar ni a desmentir nada hasta que yo no vea que las cosas son de verdad. Entonces, no voy a decir nada, pero no por nada, o sea, simplemente para no perjudicar a nadie, ni quiero que... Nada, nada, o sea, no quiero sembrar polémica ni nada, o sea, yo no quiero", ha sentenciado, temerosa de que cualquier paso en falso pueda dar al traste con su reconciliación.
Su familia con Asraf
Lo más importante para Isa en estos momentos, como desvela, es la familia que ha formado con Asraf: "La verdad es que es un momento muy tranquilo, lo estoy disfrutando mucho. Mucho, muy intenso, la verdad, porque estoy 24/7 con mis niños, dedicadísima, muy madre, disfrutando de mi maternidad, 'maternando', como yo digo, pero con todo".
"La madurez que tengo ahora no es la misma que tenía antes, con 18. Y bueno, también es verdad que la prensa se ha portado mucho mejor conmigo en ese segundo embarazo que en el primero, que la verdad fue bastante difícil y me lo pusieron muy complicado. Fueron otras circunstancias", ha explicado cuando la prensa le ha preguntado si nota diferencias entre su crianza de Albertito y la del pequeño Cairo.
"Darles todo de mí"
Y aunque no ha querido responder a si ella vivió con la cantante de 'Se me enamora el alma' lo mismo que ella está haciendo con sus hijos, sí ha revelado que "yo a mis hijos les estoy dando todo lo que puedo. Cada uno le da lo que puede, y en mi caso yo puedo darle todo, porque para eso los he traído al mundo, para darles todo de mí".
Comentadísimas han sido las declaraciones de Isa en el último programa de 'Decomasters' revelando que "pienso que tengo como poderes, capto energías y veo a gente cuando se muere. Soy médium. Yo no he conocido a Paquirri pero es como si le conociera". "De hecho, lo vi de pequeñita. Su cuarto de soltero está en una parte de Cantora donde guardan cosas suyas y entonces fui a verlo, y de repente me vio mi madre riéndome sola, y me dice: 'Isa de qué te ríes'. Y le digo: 'Pues me río con papá'. Yo en esa época lo llamaba papá. Entonces, mi madre no me dejó entrar nunca más en ese cuarto porque parecía que yo tenía conexión ahí con él, que tenía poderes o algo", relataba a sus compañeros.
"Conexiones que yo he tenido"
"Bueno, es que yo le he comentado y es verdad que ha habido muchas personas que me han dicho que... Bueno, aparte yo me acuerdo, obviamente, de esas vivencias, esas conexiones que yo he tenido, no solamente con él, sino con otras personas. Pero yo ya actualmente no tengo ninguna vivencia ni nada. Pero es verdad que, en su momento, como que vivía ese tipo de cosas. Es que no sé cómo explicarlo", ha asegurado, apuntando que aunque "yo no soy muy de espíritus, sí que siento mucho las energías en sí. Ahora no se me aparece la gente, eso era antes, cuando era niña. Vivencias que yo me acuerdo y aparte, luego, que otra gente que es adulta pues me ha corroborado. O sea, que no son cosas que yo me imagine".
De ahí que haya querido dejar claro que su experiencia paranormal con Paquirri "es totalmente cierto": "Vi su imagen o escuché su voz. Yo lo viví. A día de hoy me acuerdo, perfectamente. Y luego, con otras personas que son o conocidas o no, que se han quedado para mi familia y para mí. Y también he tenido esas conexiones".
Subasta o compra de Cantora
Sin embargo, Isa no ha querido decir nada sobre las informaciones de que Cantora no saldrá finalmente a subasta después de haber sido vendida a un empresario francés de origen libanés que reconvertirá la finca en un terreno dedicado a la plantación de pistachos.
Otro de los grandes temas del momento, aparte de la reconciliación de la familia Pantoja, es el segundo embarazo de Alejandra Rubio y su decisión de dejar temporalmente la televisión tras las críticas que ha recibido por anunciar que espera su segundo hijo con Carlo Costanzia en '¡De Viernes!' cobrando.
"Yo a Alejandra la he felicitado porque me cae muy bien, coincidimos en 'Vamos a ver'. Y nada, que es que me alegro un montón y que bien, o sea, que le vaya a dar un hermanito a Carlo y además se van a llevar muy poquito de diferencia, o sea, que genial. Tenerlos así de seguidos, me hubiera gustado a mí. Así que nada, enhorabuena a los papis", ha comentado.
"No me lo pusisteis muy fácil"
"Yo recuerdo que, cuando me quedé embarazada con mis 18 años, que pusieron una cuenta atrás siendo yo menor de edad de 54 días para anunciar el embarazo, y sacaban a mi hijo, aunque sea con pixelado. Se me hizo una intromisión absoluta hacia mí que en ese momento no había abierto la boca, yo no había decidido ser personaje público, entonces me alegro, que a día de hoy, la cosa se vaya evolucionando y, oye, dentro de lo que cabe y el caos que todavía hay, pues vaya siendo la prensa un poquito más respetuosa, porque a mí, desde luego, no me lo pusisteis muy fácil", ha reconocido, comparando la presión mediática que está sufriendo la hija de Terelu Campos con la que vivió ella en su día.
De ahí que entienda y defienda tanto que Alejandra haya decidido vender su embarazo, como ahora retirarse de la televisión: "Ah, pero está perfecto decir, 'pues mira he cambiado de opinión y ahora lo voy a hacer y ya está'. No... no sé, no veo... Y si pasa, ¿cuál es el problema? La gente se olvida muy rápido de las cosas, entonces si pasa, pues muy bien, al final es dinero para su familia, para sus niños, y nada, que los críe con salud y que enhorabuena a los papás y todo, ya está", ha zanjado.
