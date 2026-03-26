Blanca Romero, dispuesta a "quitarse de los focos" por Quique Sánchez Flores

En los últimos días han surgido nuevos rumores de crisis entre Blanca Romero y Quique Sánchez Flores después de que hace poco más de un mes la modelo se viese obligada a salir al paso de las especulaciones sobre su posible ruptura a raíz de eliminar cualquier rastro del exfutbolista en sus redes sociales.

"A ver, que estáis todos con el salseo, que os gusta mucho un salseo. Está todo bien pero quiero retomar la discreción que me ha caracterizado a lo largo de mi vida (...) Y eso de que lo dejaron... No. Le dejo todos los días, todos los días le dejo porque las reconciliaciones son maravillosas" aseguraba entonces, dejando claro que su historia de amor seguía viento en popa.

Y, para zanjar definitivamente los rumores de crisis, la pareja reaparecía enamoradísima poco después en Madrid de lo más cómplice, derrochando sonrisas, miradas y gestos de cariño durante un romántico paseo por las calles de la capital, presumiendo de su felicidad después de 4 meses de discreta relación.

Sin embargo, los comentarios sobre una posible ruptura han vuelto a surgir en los últimos días, y Blanca no ha dudado en desmentirlos una vez más en su reaparición ante las cámaras durante la fiesta de lanzamiento de Geely, uno de los grupos de automoción más innovadores a nivel global, en España. Un evento en el que por cierto ha coincidido con la novia de su exmarido Cayetano Rivera, Tamara Gorro.

"Ya la vi en la puerta y ya la saludé, que viene guapísima. Siempre muy buenas palabras para su relación. Además ella también es todoterreno como yo, que estamos paradas poco y necesitamos vidilla. Pero bueno, ya está estupenda, ya está bien" ha comenzado su intervención ante las cámaras, pronunciándose sobre el reciente problema de salud de la influencer que la ha obligado a aparcar sus compromisos.

Feliz y enamorada

Y de una pareja enamorada a otra, ya que como ha confesado Blanca "estoy más feliz y enamorada más que nunca. Y ya hemos pasado el sarampión. Hasta la fecha sí, es el hombre de mi vida".

"También es porque me pilla a mí en un buen momento, que ya estoy tranquila, que me encanta Vitoria -ya que Quique entrena desde hace varias semanas al Alavés- la vi, el sitio es precioso, nos gusta, lo conozco. Y él llevaba ahí dos años parado, tenía ganas de entrenar. Estamos súper felices de que haya arrancado y encontrado el equipo y está encantado. Y yo no me importaría tampoco ahora vivir a la sombra y estar tranquila donde me toque. Y de hecho, si me tengo que quitar de los focos, también me quitaría" ha revelado, reconociendo que está dispuesta a alejarse del foco mediático por el sobrino de Lola Flores. "Estamos muy bien y no me importaría estar a la sombra, la verdad" ha añadido con una sonrisa.

Y tan bien marcha su historia de amor, que Blanca ha presumido de look, revelando que el estilismo -un tres piezas de top de escote redondo, blazer y pantalón fluido en negro, que ha combinado con gafas de pasta negras, bolso de mano al tono, y una maxipulsera de hueso blanca- "me lo hizo su hija, Paty" (Paty Sánchez Flores), "que es una gran estilista y me puso así de mona".

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Por último, la protagonista de 'Pura sangre' nos ha contado cómo está su hija Lucía Rivera, que hace varias semanas se mudó a Australia para impulsar su carrera como modelo a nivel internacional: "Está en Sidney, feliz, currando. Hablé con ella hoy, pero tenía que colgar porque... el cambio de horario, pero está feliz. Nos encantaría ir a verla porque no conozco a Australia" ha afirmado.