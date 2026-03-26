Parada obligatoria
Arnau París, chef de TV3, encantado con este restaurante: "Es uno de los templos del desayuno de tenedor en Catalunya"
El futuro presentador de 'Joc de Cartes' descubre la cocina de Cal Miliu en uno de los últimos episodios de su canal de YouTube 'Bars de carretera'
Barcelona buena y barata: albóndigas, callos picantes, riñones al ajillo y mucho cariño en los desayunos de Bar Charly
Alba Díaz
Recorre negocios de restauración de toda Catalunya a base de recomendaciones de otros creadores de contenido y este último le ha dejado encantado. El presentador de 'Cuines Pim Pam' y futuro conductor de 'Joc de Cartes', Arnau París, ha hecho parada con su canal de YouTube 'Bars de Carretera' en Rajadell. Concretamente, en Cal Miliu.
El negocio, que el chef describe como un local "con muchos años de historia, mucha cocina y de parada obligatoria", es "uno de los templos del desayuno de tenedor en Catalunya". La comida de París, la primera del día, arranca con una tostada "de palmo y medio" acompañada de ajo, tomate y un buen chorro de aceite. "Cuando veo estas tostadas pienso, Arnau, hoy ya no comes" bromea el chef.
El plato, o en este caso, platos fuertes, llegan pocos minutos después: tripa de ternera, patata emmascarada con alubias, butifarras caseras y un 'cap i pota', según matiza París, "de los mejores que he comido nunca". "Tenemos trabajo para rato" añade el cocinero barcelonés entre risas, al ver el amplio abanico de platos más representativos de la casa que llegan a la mesa. El desayuno culmina con un tiramisú con ratafía y un café acompañado de carquiñoles caseros.
El negocio, regentado por Marc, tiene medio siglo de historia. Los padres del propietario levantaron la persiana del local haciendo comidas típicas del Berguedà, ya que su madre era de la comarca. Desde entonces, los fogones de Cal Miliu han ido evolucionando pero manteniendo este perfil especializado de cocina casera catalana y de proximidad. A lo largo de los años se ha convertido en un lugar de peregrinaje para los amantes de este tipo de cocina, por donde han pasado referentes como el escritor y experto gastronómico Albert Molins o el gastrónomo catalán Jonathan Nuevo.
El desayuno de tenedor en Cal Miliu tiene un precio de 12 euros por persona e incluye un plato, la bebida y un postre.
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