José Ortega Cano, por los suelos: su peculiar actuación con capotazos

El extorero José Ortega Cano se ha convertido en la auténtica estrella del concierto solidario de Glenda Gaby, celebrado este lunes en la iglesia de San Antón de Madrid.

Y es que, además de disfrutar del jazz, ha decidido subirse al escenario para demostrar sus dotes artísticas con el capote, se ha atrevido a cantar algunas rancheras y hasta le ha hecho los coros a la cantante.

Como se puede ver en el vídeo exclusivo de la revista 'Diez minutos', el viudo de Rocío Jurado se ha marcado un baile con un capote en el que, ajeno al resto del mundo, ha llegado a tirarse al suelo para realizar posturas más propias del pilates y de ejercicios como el yoga que de la danza mientras, con los ojos cerrados, hacía un derroche de entrega y pasión que ha dejado a los asistentes al espectáculo boquiabiertos.

Los momentos de Ortega Cano

A lo largo de su carrera, Ortega Cano ha sufrido más de 32 cornadas y ha tenido ingresos hospitalarios por caídas y también algunas complicaciones cardiacas. A pesar de ello, a sus 72 años ha demostrado estar en muy buena condición física, y no es la primera vez que lo hace: en su fiesta de cumpleaños, en diciembre de 2025, el torero cogió el micrófono y se puso a cantar a capela un tema de Nino Bravo.

No nos olvidemos tampoco del momentazo que protagonizó en la boda de Rocío Carrasco con Antonio David Flores en 1996, cuando se puso a cantar flamenco sobre el escenario. En ese entonces, las tensiones entre la hija de Rocío Jurado, que murió 10 años después de esa boda, y el extorero aún no habían aflorado.

Carrasco aseguró tras la muerte de su madre, y más en concreto en la docuserie 'En el nombre de Rocío', que el matrimonio entre su madre y Ortega Cano fue tóxico y relató situaciones complicadas, que hoy han hecho que se distancien.

Las polémicas del torero

El extorero se ha visto envuelto en distintas controversias: el 28 de mayo de 2011, en Sevilla, provocó un accidente de tráfico mortal, al invadir el carril contrario con una tasa de alcohol superior a la permitida. Carlos Parra, el otro conductor, falleció al momento y Ortega Cano fue condenado a 2 años y 6 meses de cárcel por homicidio imprudente y conducción temeraria.

Actualmente, se encuentra en plena guerra por el distanciamiento familiar entre su hija, Gloria Camila, y su nieta, Rocío Flores. Ambas 'influencers' han roto su relación y se han dejado de seguir en redes sociales, generando un gran revuelo mediático.

"Eso no tiene sentido"

Ortega Cano ha intentado mediar en la situación, pidiendo que se reconcilien: "Eso son cosas que son sin razón. Eso no tiene sentido, yo quiero que en cualquier momento, pues que se den un beso", ha dicho a los micrófonos de Europa Press.

Sea como fuere, Ortega Cano hace tiempo que sugirió que estaba escribiendo sus memorias. Se especula que la obra repasará su paso por prisión, así como sus polémicas familiares, incluido su matrimonio con Rocío Carrasco.

Sin embargo, aún no hay una fecha oficial confirmada para su lanzamiento.