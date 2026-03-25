Meghan Markle y el príncipe Enrique preparan un drama sobre el polo para Netflix y entierran los rumores de crisis con la plataforma

Cuando ya se había instalado la idea de que Netflix quería pasar página con Meghan Markle y el príncipe Enrique, los duques de Sussex han reaparecido con un nuevo proyecto que cambia el relato. Según ha adelantado 'Deadline', la pareja prepara para la plataforma un drama sobre el polo, un mundo de fortunas, apellidos y rivalidades familiares que, además, toca uno de los territorios más personales para Harry, pues es un deporte en el que se mueve como pez en el agua. La noticia llega justo después de semanas de especulaciones sobre un supuesto enfriamiento entre los Sussex y el gigante del 'streaming'.

La nueva serie, todavía sin título, estará ambientada en Wellington, Florida, uno de los grandes epicentros del polo en Estados Unidos. La trama se centrará en dos equipos rivales y en las complejas relaciones de las familias que los sostienen, con el choque entre clases, poder y prestigio social como motor de la historia. Meghan y Harry ejercerán de productores ejecutivos a través de Archewell Productions, junto a Josh Schwartz y Stephanie Savage, creadores de 'Gossip Girl' y 'The O.C.', mientras que el guion corre a cargo de Francisca X. Hu.

La elección del tema no es casual. El polo forma parte desde hace años de la imagen pública del príncipe Harry, muy vinculado a ese circuito por afición y por sus partidos benéficos. De hecho, este nuevo proyecto llega después de 'Polo', la docuserie que los Sussex estrenaron en Netflix en 2024 y que ya se adentraba en ese universo exclusivo. Ahora, sin embargo, el salto es distinto: de la no ficción a un relato dramático de alta sociedad, con aroma de culebrón de élite y sello de serie aspiracional.

¿Crisis?

La clave de la noticia está también fuera de la pantalla. En los últimos días había cobrado fuerza la idea de que la relación entre Netflix y los Sussex atravesaba un momento delicado. 'Vogue' subraya que este nuevo proyecto sale adelante pese a la reciente especulación sobre el debilitamiento de esos lazos, mientras 'People' recuerda que la pareja sigue teniendo varios títulos en desarrollo, incluso después de que su acuerdo haya evolucionado y de que la alianza comercial entre Netflix y la marca de lifestyle As Ever de Meghan terminara.

Además, la propia Bela Bajaria, directora de contenidos de Netflix, respondió recientemente a esos rumores restándoles importancia y defendiendo que la compañía mantiene películas y proyectos de televisión en marcha con la pareja. Ese matiz es importante, porque desmonta el relato de una ruptura inminente y convierte este drama sobre el polo en algo más que una nueva serie: es también una señal pública de continuidad.

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No será, además, el único frente abierto. Archewell sigue asociada a otras adaptaciones como 'The Wedding Date' y 'Meet Me at the Lake', pero esta nueva ficción tiene un valor especial: devuelve a Meghan y Enrique a un terreno visualmente lujoso, reconocible y muy vendible, justo cuando más se hablaba del desgaste de su marca audiovisual.