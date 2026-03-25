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Acto en Madrid

Ibai Llanos convierte un píxel viral en un lanzamiento multitudinario del "café para la Gen Z"

El streamer, acompañado de otros creadores de contenido, desvela que el enig-mático píxel turquesa que ha inundado las redes durante días escondía el nuevo NESCAFÉ Espresso Concentrate, el primer café concentrado líquido para pre-parar café frío

Ibai Llanos en el lanzamiento del nuevo café frío de Nescafé

Ibai Llanos en el lanzamiento del nuevo café frío de Nescafé / Nescafé

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El misterio del píxel turquesa que Ibai Llanos y otros influencers llevaban días publicando en sus redes sociales ya tiene respuesta. En un evento que ha reunido a 1.200 personas en la plaza de Príncipe Pío de Madrid, el streamer, junto a otros de los creadores de contenido más relevantes del país, hackeó un cubo gigante que presidía el centro de la plaza donde se encontraba el nuevo lanzamiento de NESCAFÉ: NESCAFÉ Espresso Concentrate.

Ibai Llanos lideró una cuenta atrás que mantuvo en vilo a los cientos de jóvenes que llenaron la plaza. Al llegar a cero, las pantallas del cubo comenzaron a glitchear, mostrando imágenes del píxel turquesa en decenas de publicaciones virales. Fue entonces cuando Ibai Llanos, acompañado por el experto en ciberseguridad Chema Alonso, se abrió paso entre el público para hackear el cubo, abrirlo y descubrir el secreto mejor guardado: el nuevo NESCAFÉ Espresso Concentrate. No fueron los únicos, ya que los creadores de contenido Erra El Aslani, Juan Beato, Mister Jagger y Cristian Ventura también participaron del gran 'reveal'.

Llevábamos días generando hype con algo tan simple como un píxel. Poder trasladar toda esa emoción a la calle, con la gente viviéndolo en directo y desvelar el misterio ha sido brutal. Es una manera distinta de presentar un producto que reinventa la manera de tomar café, y mucho más cercana a cómo consumimos contenido hoy”, explica Ibai Llanos.

Tras el hackeo, el evento se convirtió en una auténtica coffee party, demostrando que este lanzamiento está pensado para una generación que entiende el café como una bebida fría, personalizable y con un rol social.

"Un café creado por y para la Gen Z"

NESCAFÉ Espresso Concentrate es el primer café concentrado líquido del mercado diseñado para preparar café frío. Una innovación pensada especialmente para la Generación Z, quienes más consumen café frío y buscan personalizar bebidas, con base de café, siguiendo el estilo de las recetas virales que arrasan en las redes. “NESCAFÉ Espresso Concentrate es un café creado por y para la Gen Z. Esta genera-ción vive el café de otra manera: lo toma frío, lo mezcla, lo personaliza y lo comparte.

Encaja con su forma de consumirlo, muchas veces fuera del hogar, y ahora también podrán disfrutarlo en casa de forma sencilla, creando iced lattes y todo tipo de combinaciones con base de café como las que ven y comparten en redes." ha explicado Adriel Urban, responsable de marketing de NESCAFÉ en Nestlé España.

“Es, sin duda, el lanzamiento más viral que hemos hecho hasta el momento. Pero, sobre todo, es el primero que nace en redes y explota en la calle. No queríamos hacer un lanzamiento, queríamos crear conversación desde el primer segundo. Es un producto único y rompedor, y teníamos claro que debíamos innovar también en la manera de presentarlo al consumidor y en cómo contarles por qué NESCAFÉ Espresso Concentrate está hecho a su medida”, concluye.

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Con este despliegue, la marca ha logrado trasladar al mundo físico el misterio que había estallado en redes, culminando en una experiencia inmersiva que combinó narrativa digital, entretenimiento en directo y la participación de algunos de los creadores de contenido más influyentes del momento.

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