Chloe Wallace, guionista, estalla contra Ozempic y la delgadez extrema: "El cuerpo femenino no es estética, es política"

Las alfombras rojas y los eventos de 'influencers' han dejado ver una "tendencia alarmante": mujeres extremadamente delgadas, a las que se les aprecia los huesos de la clavícula y caderas. Un ideal que se contrapone al discurso del cuerpo fuerte que reina en redes sociales. Pese a los avances del feminismo y de los derechos en materia de igualdad en las últimas décadas, la presión estética para lograr un estándar de belleza imposible para la gran mayoría apenas ha cambiado, por lo que muchas recurren a pastillas o inyecciones para lograr una delgadez extrema.

La guionista Chloe Wallace ha estallado contra Ozempic y ha recuperado las palabras de la escritora Naomi Wolf en 'The Beauty Myth', libro escrito en 1990, para recordar que el ideal de belleza femenina no es cuestión de "estética", sino de "control". La estadounidense escribió hace más de tres décadas este libro, en el que aseguraba la "delgadez femenina no está obsesionada con la belleza, sino con la obediencia" y que a medida que la legislación avanza "más estrictas y duras se vuelven las exigencias de belleza". Este mensaje sigue estando en plena actualidad 36 años después.

"Mi TCA se despierta"

"Cada evento, cada vez que abro instagram, ahí están: más delgadas que la semana pasada, como si hubiera una competición que nadie nombra pero todas están jugando. El hueso de la clavícula que no debería verse, las caras tan chupadas que parecen estar pidiéndote perdón por existir y mi TCA, que yo creía dormido, que yo creía que ya había trabajado, se despierta y me dice: ¿Ves lo que deberías ser?", ha denunciado en un escrito en Instagram que varias cantantes y actrices han respaldado.

Las estrellas Demi Moore, Nicole Kidman y Emma Stone, en la fiesta de 'Vanity Fair, y en la alfombra roja de los Oscars 2026. / EFE

La guionista aborda una inseguridad que comparten numerosas mujeres y que ahora ha adquirido el nombre de dismorfia corporal: la preocupación obsesiva y constante por defectos físicos que son invisibles o leves para los demás. "Me miro en el espejo y me veo mal. Pienso que debería pesar 15 kilos menos y sé que es mentira. Tengo todas las herramientas y y todos los años encima... y aun así el cuerpo responde antes que la cabeza", relata preocupada.

En los últimos meses, muchas jóvenes han hablado de este concepto. Pese a cuidarse la alimentación y hacer ejercicio, nunca parece ser suficiente. También algunas famosas han evidenciado sus inseguridades. "Pensaba que sería la única lidiando con mi odio hacia mi cuerpo, pero supongo que internet también odia mi cuerpo", dijo Billie Elish en el documental 'The World’s a Little Blurry'.

"¿No os parece que algo va muy mal?"

Aunque en los últimos años el estándar de la mujer fuerte parecía haber ganado terreno, la delgadez extrema vuelve a estar de moda. "¿De verdad lo estáis viendo y no os parece que algo va muy mal?", reivindica. "Pensaba que ya habíamos llegado a algún sitio. y ahora estoy aquí de nuevo mirando esqueletos en primera fila y todo el mundo aplaudiendo y nadie diciendo nada", añade.

Pese a reconocer que "hemos aprendido a no hablar de cuerpos ajenos", a veces la salud debería primar: "¿Y cuando ese cuerpo está enfermo? ¿y cuando lo que estás aplaudiendo es una recaída? ¿y cuando las niñas de quince años lo están mirando desde casa y aprendiendo, ¿De verdad no os preocupa? ", lamenta.

"El feminismo no es proteger a cualquier coste"

La guionista detalla que antes era "no comer, contar y restringir" y que ahora se ha pasado a una inyección semanal que suprime el hambre y apaga la señal" del cuerpo. "Ozempic es la vuelta de la delgadez como capital", lamenta."Naomi Wolf lo escribió hace treinta años , que la belleza no es un estándar neutro sino un sistema de control. Cada vez que los cuerpos de las mujeres ganan terreno en algún sitio, aparece una nueva exigencia física para devolvérselo. El cuerpo femenino como proyecto de reducción permanente no es estética, es política", explica.

"Lo más perverso es que viene disfrazado de salud, de bienestar. El lenguaje cambió pero el mandato es el mismo: ocupa menos. pesa menos, sé menos, y si no puedes sola, aquí tienes la pastilla, aquí tienes la inyección". La guionista deja claro que "no está señalando a las mujeres", sino al sistema y recuerda que "el feminismo no es proteger a las mujeres a cualquier coste". Es nombrar las estructuras de poder que operan sobre sus cuerpos. Callar una epidemia para no incomodar no es sororidad. Es exactamente lo que el sistema necesita para seguir funcionando", finaliza.

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También la actriz Jameela Jamil lo ha denunciado esta fiebr epor Ozempic: “No es avergonzar al cuerpo comentar sobre el hecho de que hay un aumento rápido de la estética de la delgadez extrema entre las mujeres en Hollywood. De repente, se vuelven tan delgadas que se les ven las costillas y los huesos de la cadera sobresaliendo".