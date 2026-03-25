Así es la casa de Fonsi Nieto en Ibiza: diseño mediterráneo para su refugio en la isla

Ibiza no es solo un destino profesional para Fonsi Nieto, sino también el lugar donde ha construido su vida. El dj y expiloto de motociclismo lleva años vinculado a la isla, donde ha encontrado un equilibrio entre trabajo y vida personal.

Tal y como recoge Vanitatis, Nieto adquirió su vivienda a comienzos de los años 2000, una propiedad a la que guarda una especial estima. "Espero no tener que venderla nunca. Le tengo muchísimo cariño", confesaba en una entrevista al citado medio. Ubicada en Roca Llisa, una de las zonas residenciales más exclusivas de la isla, la casa se encuentra rodeada de naturaleza y a poca distancia de la capital ibicenca.

"La vivienda refleja a la perfección el estilo de vida mediterráneo. Con una arquitectura de líneas suaves y una clara apuesta por materiales naturales como la madera y la piedra, el interior y el exterior se integran de forma armoniosa. Predominan los tonos neutros y cálidos, en una mezcla que une la estética de las casas payesas tradicionales con influencias de aire balinés, visibles especialmente en los elementos decorativos", matiza el medio Vanitatis.

Uno de los aspectos más destacados es su diseño abierto, que conecta las estancias principales con el exterior. Los grandes ventanales y puertas correderas permiten que el salón y el comedor se fundan visualmente con la terraza y la zona de piscina, potenciando la sensación de amplitud y luminosidad.

Un sistema de climatización por suelo radiante

Además del diseño, la vivienda también incorpora soluciones tecnológicas orientadas al confort y la eficiencia. Según se ha podido ver en redes sociales a través de la firma REHAU, la casa cuenta con un sistema de climatización por suelo radiante, que permite mantener superficies limpias sin elementos visibles, así como placas solares para mejorar el rendimiento energético.

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Más allá de su diseño, la casa tiene un fuerte valor emocional para el dj. En declaraciones a la revista ¡Hola!, la definía como "su lugar en el mundo".