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En París

Rosalía se harta de los paparazzis: "Por favor, parad"

La cantante catalana se quejó de la insistencia de los fotógrafos, en Francia, al salir a pasear por la ciudad parisina

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Rosalía

Rosalía / Gtres

Xavi Espinosa

Xavi Espinosa

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Rosalía ha dado el pistoletazo de salida a su nueva gira internacional, Lux, con dos conciertos celebrados el pasado jueves y viernes en París. La capital francesa fue el escenario elegido para inaugurar esta etapa musical, generando gran expectación entre sus seguidores y los medios de comunicación.

El inicio de la gira estuvo marcado por una fuerte presencia mediática, con numerosos fotógrafos siguiendo cada uno de los movimientos de la artista catalana fuera del escenario. Esta atención constante provocó momentos de incomodidad para la cantante, que no dudó en mostrar su malestar ante la situación.

Durante la jornada del jueves, Rosalía fue captada en compañía de la modelo Loli Bahía, con quien mantiene actualmente una relación. Las imágenes no tardaron en difundirse, aumentando aún más el interés de la prensa y contribuyendo a intensificar el seguimiento al que está siendo sometida.

La cantante pide discreción y tranquilidad

La reacción de la artista no se hizo esperar, y en varias ocasiones se la pudo ver visiblemente incómoda ante la insistencia de los fotógrafos. A pesar de mantener la calma, su lenguaje corporal reflejaba claramente su deseo de preservar cierta intimidad en su vida personal. "No me jodas", decía en un video. "¿Qué necesitáis? ¿Estás bien?", le decía a un paparazzi.

Al día siguiente, la situación volvió a repetirse en las calles de París. En esta ocasión, Rosalía optó por dirigirse directamente a los fotógrafos, solicitando de forma educada que le permitieran disfrutar de un paseo con mayor tranquilidad. "Solo necesito dar un paseo", recriminaba.

Su petición fue clara y respetuosa, evidenciando el equilibrio que intenta mantener entre su carrera pública y su esfera privada. La cantante, acostumbrada a la exposición mediática, dejó entrever que existen límites que no deberían sobrepasarse.

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Mientras tanto, la gira Lux continúa su curso, con nuevas fechas previstas en distintas ciudades europeas. A pesar de estos episodios, Rosalía sigue centrada en su música y en ofrecer a sus seguidores un espectáculo a la altura de las expectativas.

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