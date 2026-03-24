La confesión de Kiko Rivera sobre su llamada con Cristiano Ronaldo: "Me llamó por calvo"

Kiko Rivera se dio a conocer públicamente como hijo de la tonadillera Isabel Pantoja y el torero Paquirri, lo que lo mantuvo en el punto de mira de los medios de comunicación desde su nacimiento, especialmente de aquellos especializados en el mundo del corazón. El DJ siempre da de qué hablar y lo último más destacado fue su sonada ruptura con Irene Rosales.

Hace unos días, el hijo de Pantoja acudió al pódcast 'Torreznos', presentado por el cómico Dani Fontecha y el creador de contenido Cocituber, donde desveló una anécdota que tuvo con Cristiano Ronaldo, futbolista del Al Nassr.

Los hechos ocurrieron ya hace varios años, coincidiendo con el momento de más fama del DJ: "Salí de 'Gran Hermano' y me llama Beto, un portero portugués que estaba en el Sevilla. Me dice que está con la selección portuguesa y me comenta: 'Cristiano quiere hablar contigo. ¿Le puedo dar tu teléfono?'. Hombre, pues claro".

El artista musical no dudó en decir: "Me quedo flipando". Al instante, se pensó que quería contratar sus servicios como DJ, lo que hubiese sido una oportunidad de oro para relanzar su carrera musical: "Hostia, buah... Me va a contratar para una de sus fiestas, esto me va a abrir el mercado mundial".

Sin embargo, el ex del Real Madrid tenía otros planes con él. "Pasan los días y me manda un WhatsApp. Me dice que es Cristiano y le llamo", explicó. En ese año, la pareja de Georgina Rodríguez ya estaba defendiendo la camiseta de la Juventus: "Ya me imaginaba pinchando en Italia".

Sin embargo, la realidad es que le contactó para que se pusiese pelo, debido a que había abierto una clínica en Madrid.

Después de la confesión, los presentadores de 'Torreznos' no pararon de reírse, y el intérprete de 'El mambo' siguió relatando que "el tío había pensado: '¿Quién es el calvo más conocido, pues este?' Me llamó por calvo".

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No obstante, el artista rechazó la oferta: "El caso es que yo no quiero ponerme pelo, pero se lo comenté a mi representante". Lo que le comentó: "Tú pídele un millón de euros, que para este es nada". Finalmente, el ex del Real Madrid rechazó la propuesta.