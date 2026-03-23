Gira internacional
Cillian Murphy, protagonista de 'Peaky Blinders', se rinde ante Rosalía: "No he parado de escuchar su música"
Define su actuación en los Brit Awards como "increíblemente épica"
Gira mundial de Rosalía, en directo | Última hora y todos los detalles de la gira de Rosalía tras el concierto del "LUX TOUR" en Lyon
Rosalía deslumbra en el estreno del 'Lux tour': una ofrenda de temperamento y vanguardia en Lyon
La gira internacional de Rosalía con su nuevo álbum 'Lux' ha empezado esta semana en Lyon, en el este de Francia, en uno de los eventos musicales más esperados. Personalidades de todo el mundo se han mostrado muy sorprendidos con el último disco de la de Sant Esteve Sesrovires, en el que hay colaboraciones con Björk o la flamenca Estrella Morente.
Rosalía se ha mostrado en su versión más completa en su cuarto álbum, en el que combina música clásica, rumba, ópera y hasta un remix 'techno' de 'Berghain'. Con 'Lux', la artista catalana ha subido varios escalones en el panorama musical y ha aumentado un 40% sus oyentes mensuales, consolidándose como la artista catalana y española más escuchada del mundo este año en la plataforma.
En su actuación en los Brit Awards a finales de febrero, donde se coronó como artista internacional del año, su versión de 'Berghain', con orquesta, coros y la invitada Björk, dio la vuelta al mundo. "Sin duda alguna, ha sido una de las mejores actuaciones de los Brit que he visto nunca”, aseguró el humorista Jack Whitehall.
No fue el único sorprendido con la actuación. "Vi a Rosalía y Björk en los BRIT y fue una actuación tan increíblemente épica que no he parado de escuchar su música últimamente", ha dicho Cillian Murphy en una entrevista en la BBC.
Berghain fue la primera canción que salió a la luz antes del lanzamiento del álbum. Está cantada en alemán, inglés y castellano y cuenta con la participación de la islandesa Björk y del estadounidense Yves Tumor. Es una pieza que se escapa de los cánones pop y que se distingue por su torrencial orquestación y los agudos cambios tonales que adopta Rosalía. La canción expresa un angustioso proceso de duelo en el que la espiritualidad aparece como refugio sanador
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