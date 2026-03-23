Ester Exposito, cazada viendo a Mbappé en el Bernabéu

El Real Madrid se ha enfrentado este domingo, en el estadio del Santiago Bernabéu, al Atlético de Madrid. Un derbi de esta talla suele generar expectación, por lo que no es extraño ver en las gradas a caras conocidas.

Entre ellas, la más destacada ha sido la aparición de la actriz española Ester Expósito. Y es que ya hace unas semanas que han surgido rumores en torno a una posible relación entre ella y el delantero francés Kylian Mbappé.

Encuentros previos

A finales de febrero, ambos fueron vistos en el 'rooftop' del hotel Pullman de Madrid. Poco después, también compartieron su tiempo libre en la ciudad de París (Francia), en 'Le Royal Monceau', un alojamiento de lujo cerca de los Campos Elíseos.

Pese a los intentos discretos de la pareja de no llamar la atención, su relación ya ha salido a la luz. Con la visita de Expósito al Bernabéu, junto a su amigo, el también actor Sergio Momo, aún suenan más fuertes los rumores de ese posible noviazgo.

Animación desde el palco

Mbappé no fue titular en el derbi y empezó el partido en el banquillo; no salió al campo hasta el minuto 62. ¿El motivo? El delantero aún sigue recuperándose de un esguince en la rodilla, por lo que solo jugó una media hora.

Es la primera vez que se ve a la actriz animando públicamente al francés desde las gradas de un estadio. Expósito vestía un conjunto blanco, discreto teniendo en cuenta que la equipación del Madrid es de ese color, algo que no fue suficiente para pasar desapercibida en el palco del estadio.

Victoria merengue

El jugador francés no tuvo un papel decisivo en el partido, aunque sí participó en la jugada que acabó en uno de los dos goles de Vinicius, que acabó con victoria de los merengues. El Real Madrid ganó por tres goles al Atlético de Madrid, que consiguió meter dos en la portería de Lunin.

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Ester Expósito dio el salto a la fama gracias a su papel de Carla Roscón en la serie española de Netflix 'Élite. Desde entonces, ha protagonizado series como 'Bandidos' o películas como 'Alguien tiene que morir'.