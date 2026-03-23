Brutal agresión tránsfoba a Bianca Lizbeth, Miss Trans Zamora: "Casi pierde la vida"

Una mujer transexual ha sufrido en La Bañeza (León) una paliza que le ha propinado supuestamente un grupo de entre ocho y diez personas, a la vez que recibía insultos homófobos y tránsfobos, según ha denunciado la víctima en redes sociales y también ante la Guardia Civil en Benavente (Zamora).

La mujer, natural de esa localidad zamorana, sufrió la agresión el pasado sábado por la noche y a consecuencia de ella tiene signos visibles en la cara y estuvo a punto de perder un ojo, han informado este lunes fuentes de la Guardia Civil.

La víctima, Bianca Lizbeth Fernández es la actual Miss Benavente y Miss Trans Zamora y ha recibido el apoyo por redes sociales de otras concursantes que competirán en Miss Trans España.

Se escondió en el lavabo

Del mismo modo, la Plataforma Trans ha expresado en un comunicado su más "enérgica condena ante la brutal agresión tránsfoba" que ha sufrido esta víctima, y ha subrayado que ha sido "un ataque de extrema violencia en el que casi pierde la vida y que estuvo a punto de costarle la pérdida de un ojo".

Esta plataforma ha indicado en un comunicado que este suceso evidencia el aumento de los delitos de odio contra las personas trans y LGTBIQA+.

Según esta plataforma, los hechos sucedieron cuando la mujer agredida intentó ir al baño en un pub y un grupo de mujeres la increparon diciéndole que no podía entrar en el mismo baño que ellas porque "que era un hombre" y profiriendo insultos homófobos.

"Múltiples contusiones"

La víctima se encerró en el baño y, al salir y abandonar el local, se le echaron encima un grupo de entre ocho y diez personas que le propinaron una "brutal paliza con botellazos y patadas en la cara", por las que Bianca sufrió "múltiples contusiones y una brecha en unparpado que casi le ocasiona la pérdida de un ojo".

Desde la Federación Plataforma Trans han subrayado que este tipo de agresiones no son hechos aislados, sino consecuencia de un clima creciente de odio y señalamiento hacia las personas LGTBIQ+ y en especial las personas trans, que pone en riesgo la vida y la integridad de muchas personas.

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La presidenta de esa plataforma, Mar Cambrollé, ha pedido "actuaciones urgentes" para localizar a los agresores" y ha resaltado que el caso pone de relieve la "elevada violencia a la que están sometidas las personas trans".